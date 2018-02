Zahajovací ceremoniál olympiády v Pchjongčchangu vidělo přes milion diváků

BRNO Zahajovací ceremoniál zimních olympijských her v korejském Pchjongčchangu zhlédlo na televizní obrazovce přes milion českých diváků starších 15 let. Přímý přenos na ČT sport sledovalo v pátek od 11:55 do 14:20 v průměru 810 tisíc diváků, dalších 268 tisíc lidí vidělo ceremoniál ze záznamu, uvedl v sobotu server Mediaguru s odkazem na data Asociace televizních organizací.

Když kanál ČT sport vysílal přímý přenos, měl téměř poloviční podíl na aktuální sledovanosti televizních stanic. Celodenní podíl stanice ČT sport v pátek činil 10,5 procenta.



Olympijský oheň v Pchjongčchangu zapálila krasobruslařka Kim Ju-na. Před tím na plochu stadionu nastoupilo 92 výprav včetně českých sportovců, které přivedla vlajkonoška Eva Samková.

Češi na ploše na chvíli zastavili a předvedli ukázkový telemark jako vzpomínku na 50. výročí zlaté olympijské medaile skokana na lyžích Jiřího Rašky. Čepici „raškovku“, která toto jubileum připomíná v olympijské kolekci, měl vedle členů výpravy na hlavě také v hledišti předseda Senátu Milan Štěch, nejvyšší český politický představitel na olympiádě.

Olympijské hry potrvají do 25. února. V patnácti sportovních odvětvích se rozdělí 102 sad medailí. Bojovat o ně bude asi 3000 sportovců.