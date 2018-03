PRAHA Když loni v létě lidé hledali na poslední chvíli volný hotel na Rhodosu nebo Krétě, byly nabídky už hodně probrané. A větší skupiny měly většinou smůlu. Takzvané first minute prodeje, které pomalu končí, ukazují, že letošní zájem bude ještě silnější. Oslovení prodejci zájezdů poukazují na nárůst zájmu o desítky procent.

Čechy neodradilo ani to, že řečtí hoteliéři zdražili, což cestovní kanceláře v řadě případů promítly do cen. „Počet klientů, kteří si v předprodeji koupili zájezd do Řecka, oproti loňsku stoupl o více než čtvrtinu. Největší zájem je o ostrovy Rhodos, Kréta, Kos a Korfu,“ popsal Jan Bezděk ze skupiny Fischer. Výrazně vyšší poptávku po plážích v této zemi hlásí i další velká cestovní kancelář, Exim Tours. „Na přelomu února a března bude prodána více než polovina kapacity na celé léto,“ odhadl marketingový ředitel Stanislav Zima. Trend potvrzují i další.

Ačkoliv pobyty na řecké pevnině či ostrovech nejsou tak cenově dostupné jako třeba zájezdy do Bulharska nebo do Chorvatska, Češi (a nejen oni) si je raději zajišťují s předstihem. Slyší při tom zejména na bezpečnost. Podle průzkumu Europ Assistance Holiday Barometru 2017 se dvě třetiny lidí u nás při výběru dovolené řídí nejvíce právě tímto klíčem. I proto v minulosti relativně klidné Řecko získalo na úkor politicky nestabilního Turecka či terorem ohrožovaného Tuniska a Egypta.

Čechům příliš nevadí – alespoň soudě dle poptávky –, že si za zájezd do Řecka připlatí. Loni jich tam přijelo podle odhadů cestovních kanceláří bezmála 300 tisíc a letos to zřejmě bude ještě více. Pětina letošních objednávek na portálu agentury Invia patřila právě této zemi. Průměrná cena za osobu činila tamtéž 16 508 korun. Pro srovnání: v Tunisku to bylo 13 410 korun.



Majitelé hotelů a penzionů v Řecku pochopitelně nejsou slepí a snaží se přílivu turistů – který se zdaleka netýká jen návštěvníků z Česka – náležitě využít. Velké cestovní kanceláře s nimi sice mají podepsané dlouhodobé smlouvy na velké množství pokojů, ale i ony zdražení pocítily. To se promítlo i do cen zájezdů.

Tlak na dřívější platby

Například Exim Tours hovoří o rozptylu mezi deseti až dvaceti procenty. „Hoteliéři zdražili někde až o 20 procent, což se do ceny zájezdů do Řecka promítnout muselo,“ připustil Stanislav Zima z této cestovní kanceláře.

To, že jsou Řekové v pomyslné výhodě, se projevuje i jinak. „Tlak je i na splatnosti, kdy hotely chtějí, aby jim cestovky posílaly výrazně dříve výrazně vyšší částky. Zde je opět výhoda nás velkých,“ říká Petr Šatný z cestovní kanceláře Alexandria.

Samotní Řekové ovšem vnímají, že o své výsadní pozice mohou časem přijít. Ke zdražování je tlačí i postupné zvyšování různých daní a poplatků, k němuž v uplynulých letech a měsících došlo. Logicky: i tamní politici vědí, že odvětví, které živí až pětinu tamní ekonomiky, může zadlužené zemi pomoci a je třeba z něj získat co nejvíce.



Řecký přístav Pireus.

Pro lepší představu: daň z přidané hodnoty u ubytovacích služeb vzrostla z šesti a půl na třináct procent. Doprava osob byla dříve zdaněna osmi, nyní už 24 procenty. Od Nového roku pak platí ubytovací taxa, jejíž výše se odvíjí od typu ubytování.

„V současné době jsou řečtí podnikatelé v cestovním ruchu zatíženi nejvyššími sazbami DPH ve srovnání s úrovní v konkurenčních zemích,“ prohlásil nedávno v Bruselu Yiannis Retsos, šéf Řecké turistické konfederace.

Turecká konkurence

Na pozoru se musí mít například před Tureckem. Tamní letoviska jsou známá dobrým poměrem mezi kvalitou služeb a cenou, ale v posledních letech výrazně trpěla politickou nestabilitou v zemi. Na příkladu zájmu Čechů je ovšem znát, že se situace zlepšuje. Zatímco loni byla poptávka v prodejích first minute slabá, v současnosti jsou turecké pláže zpravidla třetí za Řeckem a Bulharskem.

„Loni jsem říkal, že Turecko bude černý kůň last minute sezony. Letos to platí už od předprodejů – ceny jsou více než příznivé, kvalita tradičně na vysoké úrovni a osobně věřím, že v turistických letoviscích bude i letos vše fungovat a nebudou tam problémy,“ dodal Šatný z Alexandrie.