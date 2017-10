Zájezdy příští léto nezlevní ani s posilující korunou, říkají cestovní kanceláře

PRAHA Silnější kurz koruny zahraniční zájezdy na příští léto nezlevnil, opačným směrem na ceny působí nárůst řady nákladů. Cestovní kanceláře rozšířily nabídku na příští léto o destinace v Řecku, přibylo zájezdů do Maroka či na Kapverdy. Mezi nejžádanější destinace by se mohlo vrátit Turecko. Vyplývá to z ankety mezi prodejci zájezdů. SmartWings spustí charterové linky na řecké ostrovy Kythéra a Paros.

„Posilování koruny má samozřejmě na ceny pozitivní vliv. Na druhou stranu ale působí nárůst poptávky především ve středomořských destinacích, který způsobuje silný tlak na růst nákupních cen hotelů,“ uvedl marketingový ředitel CK Alexandria Petr Šatný. Také podle CK Fischer je kurz koruny pouze jedním z faktorů, který výslednou cenu zájezdu ovlivňuje, není ale nejzásadnější složkou.

Alexandria nově nabídne dovolené v oblasti Řecka, která zatím není v nabídce českých CK, představí ji v novém katalogu v listopadu. CK Fischer přidala zájezdy do Maroka a na Kapverdy. „V Řecku, o které byl letos mimořádný zájem, rozšiřujeme nabídku o letoviska na poloostrově Peloponés a ostrovech Karpathos, Skiathos a Skopelos,“ dodal mluvčí Jan Bezděk.

CK Blue Style zařadila do nabídky oblast Kalábrie a na řeckém ostrově Kréta oblast Chanie. Podle CK letos pokračuje trend nákupu zájezdů v předprodejích.



„Prozatímní výsledky prodejů ukazují, že lidé už nechtějí čekat na last minute nabídky a naopak dávají přednost výběru destinací a hotelů ve značném předstihu. Očekáváme, že tento trend bude pokračovat v průběhu celé nastávající sezony,“ řekl Václav Nekvapil z CK Blue Style.

Travel Service v příštím létě posílí u značky SmartWings kapacity na stávajícím rozsahu destinací, nově přibude pravidelná letecká linka Brno - Fuerteventura (1x týdně). U charterů novinkou budou lety na řecké ostrovy Kythéra a Paros. „Ze Slovenska bude možné se SmartWings nově letět z Bratislavy do Catanie na Sicílii a z Košic do Larnaky na Kypru,“ uvedla mluvčí Vlaďka Dufková.



Pořadí nejoblíbenějších destinací českých turistů by se podle Evy Němečkové z Firo-tour nemělo příští léto měnit. „Zásadní změny neočekáváme. Stále bude mezi TOP 5 leteckých destinací patřit Řecko, Španělsko, Itálie, Turecko a Bulharsko. Za nimi budou Kypr a Portugalsko,“ řekla Němečková.

„Velký vliv na rozhodování zákazníků bude mít i nadále také blízkost pláže, kdy česká klientela velmi výrazně preferuje hotely přímo u pláže či v takzvané první linii,“ dodal Šatný.

Prodeje zájezdů se v letošním létě dostaly na úroveň před krizí v roce 2008. V porovnání s loňským rokem vzrostly o pět až sedm procent, odhadla Asociace cestovních kanceláří. Tržby cestovních kanceláří dosáhly v roce 2008 podle Českého statistického úřadu 51,5 miliardy korun, v dalších letech výrazně klesly. Poté se v letech 2013 až 2015 opět přiblížily 50miliardové hranici.

Nejoblíbenější zahraniční destinací českých turistů bylo loni Chorvatsko, kam vyjelo 828 tisíc Čechů. Na Slovensko vycestovalo 555 tisíc českých turistů. Třetí nejoblíbenější zemí Čechů byla Itálie s 552 tisíci návštěvníky.