Zakladatel největšího čínského e-shopu Alibaba Jack Ma odchází z vedení firmy

San Francisco Spoluzakladatel a výkonný prezident největšího čínského internetového obchodu Alibaba Jack Ma v pondělí odchází z jejího čela. Podle pátečního vydání listu The New York Times (NYT) se podnikatel, kterému bude 10. září 54 let, chce napříště věnovat dobročinnosti v oblasti vzdělávání. Bývalý průvodce, učitel angličtiny a samozvaný „čínský Forrest Gump“, zůstane členem představenstva společnosti, uvedl v rozhovoru s americkým deníkem.

Třetí nejbohatší obyvatel Číny podle žebříčku miliardářů časopisu Forbes za rok 2017 se listu svěřil, že jeho odchod není koncem, ale „začátkem nové éry“. Společnost Alibaba spoluzaložil v roce 1999, z postu generálního ředitel odešel již v roce 2013. Jeho soukromý majetek nyní podle NYT čítá 40 miliard dolarů (889 miliard Kč).

Firma obchodovaná na newyorské akciové burze ve své poslední výroční zprávě uvádí, že zaměstnává 66 tisíc lidí. V Číně má podle agentury DPA 576 milionů aktivních uživatelů. Příjmy v letošním prvním fiskálním čtvrtletí stouply o 61 procent na 80,9 miliardy jüanů (262 miliard Kč). Její tržní hodnota představovala po pátečním zavření burz přibližně 420 miliard dolarů (9,3 bilionu Kč). Kromě obchodování na internetu se Alibaba zabývá také cloudovými službami a podniká i v oblasti zábavy a médií.