Zara okopírovala džíny. Mohla by dostat pokutu větší než 70 milionů dolarů

MILÁN/PRAHA Okopírovat výrobek slavného módního domu a prodávat jej pod svou vlastní značkou je v oděvním průmyslu, a zvláště mezi levnými módními řetězci, zcela běžnou praxí. Soud v Milánu ovšem nyní ukázal, že takové praktiky nehodlá akceptovat.

Soudní spor začal v listopadu 2015, kdy italská společnost OTB Group, vlastník značek Diesel, Marni a dalších, zažalovala španělskou skupinu Inditex, jejíž primární značkou je Zara. Důvodem stížnosti byly černé přiléhavé džíny Diesel se zipy na kapsách i stehnech a Fussbett sandály od firmy Marni, které měla Zara okopírovat. Zmíněné denimové kalhoty jsou označovány jako Skinzee-SP, a navíc mají v EU registrovaný design.

Podle OTB Zara výrobou a prodejem imitací porušila právo na duševní vlastnictví Evropské unie, za distribuci padělků a škodu, kterou jim Zara způsobila nejen v Itálii, ale i v celé Unii, tehdy požadovalo finanční náhradu.

„Použili jsme jiný materiál“

Inditex se ovšem u soudu bránil tím, že na okopírované sandály použil jiné materiály a registrovaný design džínů navíc označil za neplatný, neboť kalhoty jsou podle něj málo výjimečné. Firma se nakonec ohradila, že pokud by ji milánský soud uznal vinnou, nemůže ji k zaplacení pokuty přinutit, poněvadž je španělskou společností, která nemá sídlo v Itálii.

Připomínka se ovšem Inditexu nevyplatila. Soud namítl, že v Evropské unii lze nárok na náhradu škody pro zapsané i neregistrované vzory uplatnit i v jurisdikci obžalovaného, tedy i ve Španělsku. Soudce Claudio Marangoni nakonec minulý týden potvrdil platnost ochranných opatření a rozhodl, že značka Zara skutečně vyrobila padělky. Firma Inditex proto musí do konce července předložit informaci, kolik takových výrobků po celém světě prodala. Následně ji bude vypočítána pokuta.

Doposud není známo, do jaké výše by se penále mohla vyšplhat. Podle serveru The Fashion Law, který přináší zpravodajství ze světa módního byznysu, by se mohlo jednat až o 235 dolarů za každý prodaný kus. Odhaduje se přitom, že Zara ročně prodá 200 až 300 tisíc kusů od každého modelu oděvu. Pokud by se odborníci v odhadu pokuty nemýlili, mohl by Inditex zaplatit i více než 75 milionů dolarů. Konečný rozsudek bude ovšem znám až na začátku příštího roku.

Kopíruje se běžně

Obvinění z padělání a krádeže prací jiných designérů čelí Zara často. V minulosti prodávala kupříkladu okopírované tenisky Adidas či kolekci od italské značky Gucci. Značka ale nekopíruje jen velké módní hráče, ráda sáhne i po výtvorech méně známých tvůrců.

Na konci loňského roku tak použila ilustrace německého umělce Borise Schmitze. Jeho jedním tahem kreslenými portréty bez souhlasu potiskla kožené doplňky. Tehdy se červená dámská kabelka s ukradenými kresbami objevila i na českém trhu za necelé dva tisíce korun. Před dvěma lety zase španělská značka okopírovala nášivky a odznaky od umělkyně Tuesday Bassenové.

Zara přitom spadá do společnosti Inditex, která je největší oděvní firmou na světě. Magazín Forbes jejího zakladatele, 82letého Amancia Ortegu s odhadovaným majetkem 75,6 miliard dolarů, umístil na pozici šestého nejbohatšího člověka na světě. V Madridu sídlící společnosti Ortega nyní vlastní asi 60 procent. Společnost má jinak osm módních značek a přibližně 7500 obchodů po celém světě.

Pokud jde o kopírování v módním světě, nyní průmyslem lomcuje instagramový účet Diet Prada, který na tyto nekalé praktiky upozorňuje a zveřejňuje jednotlivé případy. Na sociální síti tak byl z kopírování od mladých designérů či od konkurence nařčen již Giorgio Armani, návrhář pánské kolekce pro dům Louis Vuitton Virgil Abloh nebo nyní populární značka Balenciaga a mnoho dalších.