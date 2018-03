Pražské uzavírky přehledně. Další krize může být na Bělehradské, říká dopravní expert

PRAHA Rozkopané pražské silnice, zavřené výlezy z metra a stojící tramvaje. Hlavní město trápí problémy s dopravou, spojené s četnými opravami v pražských ulicích, naposledy v uplynulém týdnu na Žižkově.

Příští větší zásah přitom čeká ulici Na Slupi, která spojuje Karlovo náměstí s Nuslemi a odkud město musí kvůli opravám odklonit automobilovou dopravu. Nápor řidičů se má přelít především do ulice Bělehradská. Podle dopravního experta Ondřeje Matěje Hrubeše osloveného serverem Lidovky.cz ale takový odklon může způsobit další dopravní krizi. Jaké pražské ulice se znepřístupní do konce letošního podzimu?



Uzavírka ulice Na Slupi má nastat už za tři dny - 19. března - a má trvat až do konce srpna 2018. Oprava tamní vozovky by měla podle mluvčí TSK Barbory Liškové být uskutečněna po etapách a s možností jednosměrného provozu z centra. Opačný směr ale má být uzavřen.



Zatímco tramvaje budou moci ulicí stále projíždět, pro auta směřující do centra už je situace horší. Řidiči si budou muset najít jinou cestu. Auta budou muset celý úsek objet přes Bělehradskou ulici nebo alternativně přes Křesomyslovou, Jaromírovou, Táborskou, Čiklovu nebo Vnislavovou do Podskalí a na Výtoň.

Podle dopravního experta Hrubeše ale dopravní nápor čeká zejména Bělehradskou ulici, která vede na Vinohrady, což může způsobit problémy. „Předpokládám, že ta auta budou odkloněna rovnou z Otakarovy ulice na Bělehradskou, kde budou brzdit tramvaje. To nebude nic hezkého. Auta tam totiž jezdí po kolejích zejména v horní části ulice. Na Vinohradech pak nájezd na tu magistrálu také není úplně ideální,“ řekl pro server Lidovky.cz Hrubeš.

Podle něho budou mít hlavní problém zejména řidiči, kteří pojede z Vršovic směrem na Výtoň a případně na Smíchov. „Řidiči, kteří pojedou ve směru na sever nebo jih, těch se to tolik nedotkne. Úplný opak čeká právě řidiče, kteří pojedou na západ nebo východ,“ doplňuje Hrubeš.

Ulici Na Slupi čeká jednosměrná uzavírka do centra (červená značka).

Stejně jako v případě Husitské ulice, opravu provádí Technická správa komunikací (TSK).

Hrubeš přiznává, že netuší, jaké opravy má magistrát naplánované do budoucna a přes léto. Pokud jich ale v oblasti pražského centra přibude, může to mít špatné následky. „Tohle jsou všechno věci, co teď běží. Otázka spíš bude, co se udělá za opatření na léto. Jestli budou nějaké další výluky nebo uzavírky, tak při nich by mohly začít nějaké další problémy. Pokud se chystá něco typu oprava Barrandovského mostu nebo Jižní spojky, tak tam ty problémy pochopitelně budou velký,“ říká Hrubeš.

Uzavřené metro

V současné době probíhají omezující rekonstrukce i v metru, kvůli kterým je uzavřeno několik výstupů a vestibulů. Jeden z nich je zavřený ve stanici metra Náměstí republiky, protože tam probíhá výměna zastaralých eskalátorů. Vchod do metra je přitom znepřístupněn také do konce letošního srpna. Do té doby musí cestující ze stanice vystupovat východem na Masarykově nádraží nebo se na Náměstí republiky dostat jiným způsobem.

Oprava eskalátorů se řeší i ve stanici Anděl, kde byl v září znepřístupněn výstup na ulici Nádražní, a to na dobu devíti měsíců. Východ by se měl otevřít v červnu 2018. Pasažéři tak musí ze stanice vystupovat na autobusovém nádraží v ulici Na knížecí, případně použít výtah.

Uzavřený východ z metra na ulici Na Žertvách je také ve stanici Palmovka. Ten se má otevřít v dubnu 2018. Pražský magistrát podle ČTK i nadále odmítá zprůchodnit pasáž u stanice metra C Budějovická, kterou v lednu nechal zavřít kvůli havarijnímu stavu. V dubnu začne město chystat demolici lávky, práce by měly trvat 190 dní.

Pasáž u jižního výstupu z metra nechala Praha jako její vlastník uzavřít letos 22. ledna. Tři dny předtím byl zavřený výstup z metra. Pasáž nebude otevřena dříve než za šest měsíců, protože magistrát začal zpracovávat projekt na její demolici. Konstrukce je podle města ve špatném stavu a neopravitelná. Lidé jdoucí do polikliniky nebo na radnici Prahy 4 tak musí pasáž obcházet.



Negrelliho viadukt se otevře za rok

Dopravní problémy se v Praze týkají i železnice. Kvůli rekonstrukci Negrelliho viaduktu je uzavřena vlaková trať, která na něm vede. Omezeny jsou především vlakové linky z Holešovického nádraží. Cestující nemohou skrze viadukt dostat na Masarykovo nebo Smíchovské nádraží. Celá rekonstrukce se protáhne až do roku 2019.

Negrelliho viadukt v Praze.

Dopravní komplikace v Praze vyvrcholily vyvrcholily v pondělí, kdy začala oprava Husitské ulice, skrze níž jezdily autobusy ze Žižkova. Odkloněná auta tak projížděla průběžnou Seifertovou ulicí po tramvajových kolejích a blokovala provoz hromadné dopravy. Ta pak nabírala až třičtvrtěhodinová zpoždění.



Oprava 670 metrů dlouhého úseku Husitské mezi křižovatkou s Trocnovskou ulicí a Tachovským náměstím má přitom trvat do konce letošního listopadu. Rekonstrukce je rozdělena na tři etapy, v první z nich stavbaři od úterý pracují mezi křižovatkami s Trocnovskou ulicí a Orebitskou ulicí. Do opravovaného úseku mohou pouze chodci.

Michal Bernáth (Twitter) @PrazskyCynik VIDEO: "Intenzivn?" pr?ce. Pr?ce na t?chto cca 200 metrech maj? dle pl?nu trvat dva a p?l m?s?ce. https://t.co/RYzZwpF3dr Pro zobrazen? videa mus?te m?t zapnutou podporu JavaScriptu "Intenzivní" práce. Práce na těchto cca 200 metrech mají dle plánu trvat dva a půl měsíce. https://t.co/RYzZwpF3dr odpovědětretweetoblíbit

Magistrát se ale snaží věci obrátit k lepšímu. Při opravě ulice Husitská se změní postup její rekonstrukce. Hlavní město bude s firmami jednat také o prodloužení pracovní doby dělníků. V pátek to řekl náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD). Magistrát odloží i opravy některých dalších komunikací a u jiných změní harmonogram tak, aby se práce nekryly. Město se také bude snažit prodloužit pracovní dobu dělníků.



Krnáčová se za výrok o „pražské zpovykanosti“ omluvila

Pražská primátorka Adriana Krnáčová přitom minulý týden v rozhovoru pro Novinky.cz uvedla, že Praha s dopravou velký problém nemá. „Myslím, že Pražané jsou trochu zpovykaní s dopravou, protože když jsem v zahraničí a čekám deset minut v zácpě, tak v Praze už by bylo povstání a skandál,“ uvedla.



Po vlně kritických hlasů, které se na její osobu snesly, vyjádření poupravila. „Hovořila jsem o stání v kolonách a srovnávala Prahu s jinými velkými městy. Chápu, že jsou lidé rozčíleni, kvůli uzavírkám a to vyjádření bylo nešťastné.“ omluvila se později.