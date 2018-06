‚Zavedete cla, zrušíme obchodní smlouvy.‘ Čína se vzpouzí Trumpově obchodní politice

PEKING Čína v neděli varovala Spojené státy, že veškeré nové dosažené dohody o obchodu a podnikání mezi oběma zeměmi ztratí platnost, pokud Washington zavede cla a další obchodní sankce. Varování podle agentury Reuters následovalo po posledním kole obchodních jednání mezi oběma stranami v Pekingu. Spojené státy a Čína si vyhrožují uvalením cel na zboží v hodnotě až 150 miliard dolarů (asi 3,2 bilionu Kč).

Krátké prohlášení, vydané státní tiskovou agenturou Nová Čína po jednání, které vedli čínský vicepremiér Liou Che a americký ministr obchodu Wilbur Ross, se o nových konkrétních dohodách nezmínilo. Zmínilo však shodu, které obě strany dosáhly v květnu ve Washingtonu, kde Čína souhlasila s výrazným zvýšením nákupu amerických výrobků a služeb.



„Obě strany zdařile jednaly o uskutečňování shody dosažené ve Washingtonu a v mnoha oblastech, jako je zemědělství a energetika, dosáhly pozitivního a konkrétního pokroku,“ uvedla Nová Čína. Dodala, že podrobnosti mají ještě definitivně potvrdit obě strany.

Postoj Pekingu je podle Nové Číny konzistentní, tedy je ochoten zvýšit dovoz ze všech zemí, včetně Spojených států. „Reforma a zpřístupňování rostoucí domácí poptávky jsou národní strategií Číny. Naše zavedené tempo se nezmění,“ uvedla agentura.

„Úspěchy Číny a Spojených států by měly být založeny na předpokladu, že si obě strany vzájemně vyjdou vstříc na půl cesty a nepovedou proti sobě obchodní válku. Pokud Spojené státy zavedou obchodní sankce včetně cel, budou všechna hospodářská a obchodní ujednání mezi oběma stranami neplatná.“ Americký ministr obchodu Wilbur Ross při svém krátkém vystoupení před novináři pouze pochválil atmosféru jednání. „Naše setkání byla doposud přátelská a upřímná a pokrývala některá užitečná témata o konkrétních vývozních položkách,“ prohlásil bez dalších podrobností. Zmínil se pouze, že jednání se týkala určitého amerického zboží, které by Čína mohla kupovat. Podle agentury AP se očekávalo, že Ross se během své dvoudenní návštěvy bude snažit zajistit dlouhodobé nákupy amerických zemědělských a energetických komodit, což by pomohlo snížit obchodní deficit USA s Čínou. Američané také požadují větší ochranu duševního vlastnictví a aby Čína ukončila subvence, které přispěly k nadprodukci ocele a hliníku.

USA a Čína po svém květnovém jednání ve společném prohlášení oznámily, že se dohodly na opatřeních zaměřených na výrazné snížení amerického obchodního deficitu. Čína by podle dohody měla nakupovat více amerického zboží, zejména zemědělských a energetických produktů. Navzdory ohlášení této dohody o prozatímním řešení o obchodních sporů Bílý dům koncem května pohrozil, že zatíží pětadvacetiprocentním clem dovoz čínského zboží v hodnotě kolem 50 miliard dolarů (1,1 bilionu Kč).

Americký prezident Donald Trump kritizuje Čínu za údajné krádeže amerického duševního vlastnictví a vysoké obchodní přebytky. Hrozí, že uvalí cla na dovoz čínského zboží do USA v hodnotě kolem 150 miliard dolarů (3,2 bilionu Kč) ročně.

Trump již dříve žádal Čínu, aby snížila svůj obchodní přebytek se Spojenými státy z nynějších 375 miliard dolarů, a to až o 200 miliard dolarů. Peking však zatím odolává tlaku USA, aby se zavázal k pevné částce, o kolik deficit sníží. Analytici ze soukromého sektoru uvádějí, že Peking je ochoten ke kompromisu ohledně obchodního přebytku, bude však odolávat změnám, které by mohly ohrozit jeho plány na přeměnu Číny v globálního technologického hráče.