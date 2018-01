Zdravotní pojišťovny loni klientům vyplatily benefity za miliardu

VZP ZMPV ČPZP OZP VoZP RBP ZP Škoda cvičení nebo sestavení jídelníčku obezitologem 500 Kč 500 Kč 700 Kč 500 Kč 500 Kč plavání - děti - dospělí 500 Kč 500 Kč 1000 Kč 400 Kč 500 Kč 500 Kč očkování děti 5150 Kč 500 Kč 1500 Kč 300 Kč 1000 Kč 1000 Kč 1800 Kč očkování dospělí 3150 Kč 500 Kč 1000 Kč 300 Kč 500 Kč 1500 Kč 4800 Kč diabetes 500 Kč 500 Kč 500 Kč 500 Kč (děti) rovnátka - děti 500 Kč 500 Kč 1500 Kč 1000 Kč 1600 Kč dentální hygiena 500 Kč (děti) 400 Kč chronicky nemocné děti 500 Kč vitamíny 200 Kč (děti) 100 Kč prevence trombózy 1000 Kč 500 Kč vyšetření zraku - operace očí 500 Kč (děti) 500 Kč (děti)300 Kč1000 Kč 500 Kč (senioři) celiakie 6000 Kč do 26 let 1000 Kč do 18 let 1000 Kč 4000 Kč maminky a miminka 1000 Kč 1000 Kč 3000 Kč 1300 Kč 2200 Kč 3000 Kč 2700 Kč poruchy erekce (léky na předpis) 500 Kč prevence civilizačních chorob 500 Kč 500 Kč zdarma. . prevence rakoviny - děti:- dospělí:- příspěvek pro onkologicky nemocné 500 Kč 5100 Kč 500 Kč 500 Kč 1500 Kč zdarma. . 3000 Kč 1350 Kč 500 Kč zdarma. . odvykání kouření 2500 Kč 500 Kč 1000 Kč 4000 Kč 400 Kč 500 Kč dárci krve 1000 Kč 500 Kč - 5000 Kč 1000 až 3500 Kč (počet odběrů) 1000 až 3000 Kč (dle počtu odběrů) 300 až 2000 Kč (dle počtu odběrů) 500 až 5000 Kč (dle počtu odběrů) senioři - kloubní výživa- trénink paměti- vitamíny- prevence osteoporózy- léky na prostatu- zubní náhrady 500 Kč 300 Kč200 Kč300 Kč zdarma. . 300 Kč 500/ 500/500/500 Kč pohybové aktivity dětí organizované školou 500 Kč 500 Kč 500 Kč prohlídka sportovním lékařem 500 Kč (děti) 500 Kč 500 Kč 250 Kč (děti) 500 Kč dětské pobyty - tuzemské 1200 Kč* 500 Kč. 800 Kč 500 Kč zahraniční pořádané pojišťovnou (spoluúčast rodičů) 3400 až 10.600 Kč 4500 Kč 2500 až 6000 Kč 8250 až 15.000 Kč 7100 Kč vybírá dodavatele přispívá 1000 Kč