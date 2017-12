Česká nafta prý není česká. Objasní to soud, vzkázali Němci a dali ultimátum

PRAHA Muž jménem Mirko Möllen straší řadu českých úředníků i politiků. Do země poslal předžalobní výzvu: stát mu má přiznat vlastnictví nafty za miliardu, která více než rok putovala z německých skladů do Česka. A to přesto, že úředníci mají k 75 milionům litrů doklady o zaplacení.

Zmíněný Möllen je insolvenčním správcem padlé firmy Viktoriagruppe, která pro stát naftu určenou na krizové případy skladovala a obměňovala. A ačkoliv se to zdá na první pohled nelogické, správce tvrdí, že to s vlastnickými právy Česka není tak jisté.

Möllen dlouhodobě tvrdí, že to tak jednoznačné není. Podle jeho dřívějších slov mohlo v německém skladu u bavorského Kraillingu dojít ke smísení českého paliva s naftou, která patřila přímo firmě Viktoriagruppe. Pro toto tvrzení zatím není žádný důkaz.

Pro LN však v pondělí potvrdil odeslání předžalobní výzvy i to, že s českým státem patrně svede těžkou a dlouho právní řež. „Potvrzuji, že usilujeme o objasnění vlastnických práv u příslušného soudu. Dosud se nepodařilo dosáhnout shody, proto přišel tento krok,“ uvedl pro LN Mirko Möllen.

Po uplynutí jím dané lhůty, určené už na 27. prosince, přijde žaloba. „Záležitost se pak vysvětlí před soudem. Samozřejmě je možné současné vést jednání a dosáhnout mimosoudní dohody. Až se vlastnická práva objasní, může dojít k prodeji nafty,“ uvedl Möllen.

Podle informací LN má Správa státních hmotných rezerv nouzový scénář. Kdyby soud prohrála, snažila by se získat peníze za naftu z pozice věřitele firmy Viktoriagruppe. V minulosti ji totiž – tehdy ještě uzavřenou v německém skladu – přihlásili jako pohledávku, kterou konkurzní správce zatím neuznal.

Český stát je ostatně vůbec největším věřitelem zkrachovalé firmy. Kromě nafty požaduje v insolvenčním řízení vyplacení zhruba 600 milionů korun. Jde o nároky správy rezerv, celníků a finančních správců za nezaplacené daně, neuhrazené faktury, náklady na právníky a pokuty pro Viktoriagruppe za různá prodlení.

Více o pozadí velké naftové blamáže čtěte v pondělních LN nebo digitální čtečce (viz odkaz níže).