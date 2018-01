Zemřel zakladatel nábytkářského řetězce IKEA s českými kořeny Ingvar Kamprad

STOCKHOLM Ve věku 91 let zemřel Ingvar Kamprad, zakladatel ikonického řetězce IKEA. Oznámila to v neděli firma, která je největším maloobchodním prodejcem nábytku na světě. Švédský podnik má nyní už přes 400 obchodních domů zhruba v padesátce zemí.

Pro obchod měl rodák z jihošvédského Pjätterydu Ingvar Kamprad smysl už od dětství. V pěti letech objížděl na kole sousedy a prodával jim zápalky, ryby nebo kuličková pera. Posléze se jako vyučený tesař rozhodl pro podnikání s nábytkem. A jeho kolos IKEA se během let stal jedním z nejoblíbenějších prodejců vybavení pro domácnost na celém světě. Kamprad, považovaný za jednoho z nejbohatších Evropanů, v sobotu zemřel, bylo mu 91 let.

Kamprad po sobě zanechal firmu, která je největším prodejcem nábytku a doplňků pro domácnost na světě, působí zhruba v pěti desítkách zemí a počet jejích obchodů již překročil 400. A další stále přibývají. Z jejího každodenního řízení se sice muž, přezdívaný „Pan IKEA“, stáhl už před třemi dekádami, své impérium ovšem stále výrazně ovlivňoval. V roce 1986 také firmu převedl - podle kritiků kvůli snaze vyhnout se daním - do vlastnictví nizozemské nadace, kterou ovládal spolu se svou rodinou. Zůstával ale jedním z nejkritičtějších zákazníků, strážcem kvality a vizionářem.

Firma, kterou Kamprad vybudoval, ovládá podle odhadů asi pětinu světové produkce s nábytkem a podle jednoho průzkumu z počátku 90. let bylo každé desáté dítě počato na posteli této značky, což Kamprad sám považoval za nadnesené. Jisté ale je, že díky jím založenému modro-žlutému kolosu jej různé průzkumy řadily mezi nejbohatší lidi nejen v Evropě, ale i na světě. Například časopis Forbes předloni odhadl Kampradův majetek na 3,4 miliardy dolarů (70 miliard Kč), podle agentury Bloomberg ale byl jeho majetek více než desetkrát větší.

Fenomenální úspěch „krále ložnic a kuchyní“ spočíval v konceptu stavebnice, který si zákazníci snadno přepraví a vcelku nenáročně smontují sami doma. Vymyslel model jednoduchého a praktického výrobku a zároveň systém obchodu, který umožňuje výrobky udržovat na relativně nízkých cenách. „Nejsme luxusní firma, chceme oslovit většinu - to je naše motto,“ hlásal Kamprad.

Také jeho manažerské recepty byly prosté. „Neznám lepší způsob vedení lidí, než jít příkladem. Pro mě by bylo nepřijatelné cestovat první třídou, kdybych věděl, že kolegové jsou v turistické,“ říkal ke své proslulé šetrnosti. Typický byl také jeho odpor k firemnímu elitářství a neformální vystupování.

Prarodiče pocházeli ze Sudet

Společnost IKEA Kamprad založil v roce 1943. Její název odvodil z počátečních písmen svého jména, názvu farmy, kde se narodil (Elmtaryd) a vesnice, v níž vyrostl (Agunnaryd). Původní náplní byl prodej všeho možného - rámů k obrazům, hodinek nebo výrobků z nylonu. V roce 1947 Kamprad zařadil do nabídky i nábytek a v roce 1951 se už soustředil pouze na toto zboží - vydal také svůj první katalog, který dodnes vychází v početném nákladu.

Úspěch Kampradovi nezkazily ani skandály. Za to, že v mládí koketoval s fašismem, se veřejně omluvil jako za největší chybu svého života. V kajícném dopise zaměstnancům napsal: „Sami jste byli mladí. A možná po dlouhé době najdete ve svém mládí něco, o čem si nyní myslíte, že to bylo směšné a hloupé.“ Obhájit se dokázal i v 80. letech, kdy se ukázalo, že je desítky let závislý na alkoholu. Přiznal diagnózu „kvartálního pijáka“ - na radu lékařů totiž každé tři měsíce pití na pár týdnu přerušil.

Firmu IKEA také občas napadají ochránci přírody za to, že používá vzácná dřeva. Kamprad proto věnoval miliony dolarů na záchranu pralesů a stejně tak podporoval ohrožené děti. Čas od času se totiž v médiích objeví kritika, že firma zneužívá dětské práce v chudých oblastech světa, aby pak v bohatých zemích udržela svou konkurenceschopnost a nízké ceny.

Kamprad, jehož prarodiče pocházejí ze Sudet z oblasti poblíž Mostu, navštívil bývalé Československo poprvé už v 50. letech. Svůj první obchod v České republice jeho firma otevřela v roce 1991. Nyní na českém trhu provozuje čtyři obchodní domy, dva v Praze a po jednom v Brně a v Ostravě. Nedávno oznámila, že v centru Prahy letos otevře pátý, menší obchod, jehož hlavním cílem bude inspirovat zákazníky.