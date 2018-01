Diváci na ČT neuvidí všechny olympijské závody. Vysílací práva má Eurosport

PRAHA Až si čeští fanoušci zapnou po 9. únoru televizi a budou chtít sledovat zimní olympiádu z korejského Pchjongčchangu, budou možná nepříjemně překvapeni. Vysílací práva pro Evropu totiž vlastní společnost Discovery Communications, a hry tak budou v „plné parádě“ k vidění jen na placených kanálech Eurosport.

Není to ovšem tak, že by 60 procent domácností, které sledují bezplatné pozemní vysílání, ostrouhalo docela. Oblíbené sporty, jako jsou biatlon či hokej, budou moci zhlédnout živě, stejně jako další, kde mají čeští sportovci medailové naděje.



Česká televize může z her odvysílat jen předem daný počet hodin přímých přenosů. Původně šlo o pouhou stovku, dohodou s Discovery se ji nakonec podařilo rozšířit na 190 hodin.

HRY S ČASOVÝM POSUNEM ■ V dějišti her je o osm hodin vícenež v České republice. ■ Pro české diváky atraktivní biatlon začíná kolem poledne zdejšího času. Přenosy základní skupiny hokejového turnaje vysílá ČT od 11.30 (15. 2. s Koreou), 4.10 (17. 2. s Kanadou), respektive od 8.40 (18.2. se Švýcarskem). ■ Vzhledem k časovému posunu skončí přímé přenosy kolem 15.30 až 16.00 hodin. Následovat budou záznamy toho nejzajímavějšího. ■ Denně v 18 hodin odstartuje Velký přehled, který v 60 minutách shrne výsledky, přinese zajímavosti a nabídne rozhovory se sportovci. ■ Olympijská klání bude vysílat ČT sport a na webu iVysílání. Oproti minulé olympiádě budou chybět přenosy na ČT2 a čtyři další online streamy olympijského dění. ■ ČT odvysílá celkem 190 hodin přenosů s možností jedné reprízy ak tomu pravidelné denní zpravodajské přehledy.

I tak je to ale mnohem méně, než na co byli fanoušci zvyklí a co vyvrcholilo při zimní olympiádě před čtyřmi lety. Nabídka ze Soči totiž byla největší v historii. ČT měla dvě studia – jedno v místě konání a jedno v Praze – a na dvou kanálech odvysílala celkem 726 hodin soutěží. Na webu měla čtyři internetové streamy, kde mohli diváci sledovat prakticky všechny sportovní disciplíny. Letos přenosy poběží jen na ČT sport a souběžně v internetovém iVysílání.

Na webu bude zároveň možné přehrát si zpravodajství a přenosy tři až sedm dní zpětně.

Důvodem letošní „dietnější“ nabídky jsou vysílací práva, která teď na rozdíl od předchozích zimních her drží pro Evropu jediná společnost. Zmíněná Discovery Communications u Mezinárodního olympijského výboru přeplatila Evropskou vysílací unii, sdružující veřejnoprávní média a za 1,3 miliardy eur (téměř 35 mi liard korun) získala exkluzivitu na olympiády až do roku 2024.

„Discovery nám dalo omezenou nabídku, kterou se nám jednáním podařilo výrazně vylepšit. Mají ale vlastní vysílání, takže víc obsahu logicky uvolnit nechtěli. Není to tím, že by si Česká televize nemohla finančně dovolit víc,“ vysvětluje výkonný ředitel programu ČT sport Jiří Ponikelský.

„Vzhledem k omezenému počtu vysílacích hodin musíme pečlivě zvažovat, jaké nejzajímavější přenosy divákům nabídneme. I s omezeným počtem hodin však budeme prioritně sledovat českou stopu a úspěchy českých sportovců. K tomu odvysíláme všechny medailové fáze jednotlivých soutěží,“ dodal Ponikelský.

Podle mluvčí ČT Karolíny Blinkové se televizi podařilo zajistit si zvláštní pozice v mixzóně biatlonu i v hokejové aréně a navzdory výraznému navýšení ceny za komentátorskou pozici i stanoviště na devíti sportovištích.

Záznam s neaktuálním komentářem

Přes omezené možnosti vysílání přímých přenosů nebudou mít komentátoři a redaktoři méně práce, spíš naopak. Zatímco komentovat budou živě, divák pak v lepším případě uvidí vypreparované pasáže s českými sportovci. O které konkrétně půjde, bude muset tým ČT teprve rozhodnout, aby co nejlépe využil omezený čas.

Komentátoři však například nebudou okamžitě vědět, jak se daný sportovec nebo kolektiv umístil. A diváci zase nebudou mít kontext. Perličkou je skutečnost, že komentátoři a reportéři ČT budou muset odkazovat na konkurenční Eurosport pro více podrobností.

Biti na tom budou především zástupci a fanoušci dalších sportů, než je hokej a biatlon. Typickým příkladem jsou čeští bobisté, kteří za víceméně amatérských podmínek dělají tento sport na úrovni širší světové špičky. Přitom počtem účastníků jde o třetí největší disciplínu her.

Nejatraktivnější show za poplatek

Třebaže ve stejné situaci se ocitnou i další země, málokde jsou diváci tak „rozmazlení“ jako v České republice, kde jsou historicky zvyklí na to, že jim veřejnoprávní televize přináší ten nejlepší obsah. Především západně od našich hranic je běžné, že nejvyšší sportovní soutěže a nejsledovanější show přinášejí zpoplatněné soukromé stanice.

Československá, respektive Česká televize vysílá živé přenosy z olympiád od zimních her v italské Cortině v roce 1956. Doposud nepřekonaný rekord přitom drží přílet zlatého hokejového týmu z Nagana do Prahy v roce 1998, který sledovalo přes 4,6 milionu diváků. Na jeho překonání budou ještě minimálně dva pokusy. Současná dohoda s Discovery Communications totiž pokrývá jen hry letošní a ty letní za dva roky v Tokiu.