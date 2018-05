Změní obchod Vodafonu a UPC český trh? Můžou nás zaplavit balíčky služeb, tvrdí odborníci

LONDÝN Po několika letech spekulací ve středu oznámil Vodafone odkoupení skupiny Liberty Global. Transakce je jednou z největších akvizicí v historii Vodafonu a zahrnuje i českou kabelovou společnost UPC. Trh s pevným a mobilním internetem u nás by tak mohl doznat určitých změn. Podle odborníků můžeme očekávat příliv nových balíčků, zlevnění internetu se ale zřejmě nedočkáme.

Vodafone, který je druhým největším mobilním operátorem na světě, převezme aktivity kromě České republiky také v Německu, Maďarsku a Rumunsku. V Česku má UPC více než 600 tisíc zákazníků, kteří využívají přes 1,2 milionů služeb.

Nynější zákazníci UPC by se neměli bát, že je transakce nějak poškodí. „Dosavadní zákazník se nemusí obávat téměř ničeho. Operátoři neradi ztrácejí své uživatele,“ sdělil pro Lidovky.cz Zdeněk Brabec, z katedry telekomunikační techniky na ČVUT v Praze. Na druhou stranu to vypadá, že je zbytečné dělat si naděje na levnější služby.

Zlevnění zřejmě nepřijde

Cena pevného nebo mobilního internetu podle odborníků zřejmě neklesne. „Všichni operátoři se budou snažit ceny udržet co nejvýš. Čekají je totiž docela velké investice, budou investovat do nových kmitočtů určené na 5G sítě. U kabelového připojení se zase rozšiřuje optická síť a to vyžaduje taky poměrně hodně peněz. Se snižováním cen bych proto nepočítal,“ řekl šéfredaktor serveru Lupa.cz David Slížek.



Fúze Vodafonu s UPC by neměla ohrozit menší poskytovatele internetu, kteří například nabízejí wifi připojení. „Žádná revoluce se teď nekoná. Zatím nevidím náznaky toho, že by bezdrátoví nebo alternativní operátoři byli nějak ohroženi. Možný zlom může přijít až v roce 2019 nebo 2020, kdy proběhne aukce pro kmitočty 5G sítě. To se teprve ukáže, jak se český trh s internetem změní,“ uvedl Jakub Rejzek, prezident Výboru nezávislého ICT průmyslu.



Zaplaví nás balíčky?

„Tím, že se operátorům nebude chtít příliš snižovat cenu, přijde na řadu nejspíše balíčkování. Díky tomu může svůj tržní potenciál Vodafone měnit. Spojí pevný internet s mobilním a k tomu přidají například kabelovou televizi,“ řekl pro Lidovky.cz Jakub Rejzek.



Nejvýraznějším mobilním operátorem, který u nás nabízí balíčky je O2. Vodafonu dosud chybí právě pevné přípojky internetu v domácnostech, akvizicí s UPC je získá. Následně by britský operátor mohl v budoucnu zákazníkům nabízet kromě mobilního internetu i televizní služby a pevný internet.



„Ukročení telekomunikačních firem do zábavního průmyslu je logické, protože se tím začínají starat také o obsah přenášených zpráv. Tento trend však není až tak nový,“ dodal Zdeněk Brabec z ČVUT.



Cílem je hlavně německý trh

Společnost Liberty Global má v Německu přes 13 milionů zákazníků, proto je transakce podle expertů hlavně zaměřena na německý trh. V Maďarsku a Rumunsku dohromady využívá služby UPC přes 4,5 milionů lidí. Český trh je s 1,2 milionem služeb nejmenší. „Koupě českého UPC není hlavním důvodem této akvizice. Vodafone měl zájem především o UPC v Německu, kde je v podstatě jediným konkurentem Deutsche Telekom,“ uvedl Rejzek.

Právě společnosti Deutsche Telekom se obchod nelíbí, tvrdí, že transakcí vznikne monopol. Nyní se čeká na vyjádření Evropské komise, která musí obchod posvětit. To může trvat i několik měsíců. Akvizice tak může být dokončena až v příštím roce. Samotný Vodafone uvedl v tiskové zprávě, že předpokládá konec celého procesu v polovině roku 2019.