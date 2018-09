Změny na palubě: zdarma už jen batůžek. Nízkonákladové aerolinky se ohánějí průtahy při odbavení

PRAHA Před každým letem budou muset cestující více přemýšlet, co si zabalit. A hlavně do čeho. Největší nízkonákladoví dopravci se totiž rozhodli významně upravit pravidla pro zavazadla, která si lidé mohou vzít na palubu.

V uplynulých dnech oznámené změny u irského Ryanairu a maďarského Wizz Airu by se daly shrnout takto: zadarmo už si lidé na palubu vezmou jen malý batoh– který nacpou pod sedadlo – nebo kabelku. Obě společnosti svorně tvrdí, že jejich cílem není vytáhnout z pasažérů více peněz, ale urychlit odbavení, které podle nich způsobovalo zpoždění.

Ať už byly úmysly manažerů jakékoliv, jisté je, že cestující si buď budou muset za objemnější bagáž připlatit, nebo jim přibudou starosti s vyzvedáváním kufříků.

Zdarma, ale v podpalubí

„Pokud si nezaplatíte přednostní nástup do letadla a vaše příruční zavazadlo přesáhne rozměry 40×30×18 centimetrů, musíte jej odbavit (zdarma) a následně si jej vyzvednout po příletu na zavazadlovém pásu,“ popisuje společnost Wizz Air na svém webu.

Z Česka létá například do Londýna, Benátek nebo Tel Avivu a opatření se tak aktuálně týká i řady lidí, kteří cestují z letišť v Praze nebo Brně. Wizz Air na změnu důrazně upozorňuje i varovným žlutým proužkem na svých webových stránkách.

Společnost sídlící v Budapešti promptně zareagovala na konkurenční Ryanair, který v řadě případů udává trendy v nízkonákladovém létání. A minulý týden oznámil poměrně citelnou změnu: od listopadu končí s dlouholetou praxí, kdy na palubu přijímal příruční zavazadla do deseti kilogramů zdarma. Nově to bude opět jen výše zmíněný menší batoh nebo kabelka. Za zavazadlo střední velikosti do deseti kilogramů cestující nově zaplatí šest až osm eur (zhruba 162–216 korun), pokud ho budou chtít uzamknout do prostoru nad hlavou. Když jej pošlou do zavazadlového prostoru, vyjde je to na osm až deset eur.

Co bude v Ryanairu naopak zdarma: lidé bez zaplaceného přednostního vstupu na palubu si budou smět vzít jen zavazadlo o rozměrech 40 × 20 × 25 cm do objemu 20 litrů a umístit jej pod sedačku. Přednostní nástup, který umožňuje více možností pro využití příruční bagáže, vyjde u Ryanairu na šest eur.

Kdo koupí dříve, neplatí

Podle dopravce je zákazníků, kteří si za dřívější nástup připlácí, třetina. Tito pasažéři budou nadále smět vyrazit na palubu s kufříkem do deseti kilogramů i menší taškou. „Pokud si budou chtít zákazníci, kteří si nezaplatí přednostní nástup do letadla, vzít kufřík do deseti kilogramů, zaplatí při rezervaci osm eur,“ vylíčila společnost Ryanair na svém webu.

Je dobré připomenout, že nová pravidla se netýkají těch cestujících, kteří si svůj let objednají před 1. zářím tohoto roku. Pokud si palubní lístek koupí později, budou muset připlatit. Ryanair učinil ale i vstřícný krok: začne rozlišovat mezi zavazadly, která posílá do zavazadlového prostoru. Dosud se platilo jednotně 25 eur za bagáž do 20 kilogramů. Pokud však půjde o kufřík do deseti kilogramů, bude stát osm eur při rezervaci a deset eur na místě.