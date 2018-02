Značce Diesel vadily padělky. Nabídl vlastní falešnou značku

NEW YORK / PRAHA Čínská čtvrť v New Yorku je plná stísněných stánků. Prodejci v nich nabízejí falešné rolexky nebo dámské kabelky s logem Louis Vuitton. Krámek s mikinami se zkomoleným nápisem Deisel tak nikoho nepřekvapí. Kolemjdoucí si spíše pomyslí, že právě míjí dalšího prodejce s padělky. Jenomže opak je pravdou – Deisel představuje skutečný Diesel, limitovanou kolekci italské značky.

„Po celém světě máme tolik padělků, až jsem si pomyslel, proč si s tímhle problémem nepohrát,“ řekl agentuře AFP Renzo Rosso, zakladatel firmy Diesel a prezident skupiny OTB, pod níž džínová značka patří.

Ročně se podle něj po světě prodá více než milion nelegálních kopií výrobků Dieselu. „A tak jsme vytvořili falešné produkty, falešné jméno a šli s nimi do čtvrti padělků.“

I ceny oblečení přizpůsobil italský výrobce pouličnímu prodeji. Známé bílé mikiny nyní s chybou v logu firma prodává za 60,– a džíny za 70 dolarů (v přepočtu zhruba 1200,– a 1400 korun). Běžná cena je přitom dvojnásobná.

Limitovaná kolekce, kterou chce společnost poukázat na problém s padělky, se v pouličním stánku prodávala během čtyř dní od 9. do 12. února. Následně byla k dispozici na e-shopu značky.

Chyba v názvu firmy je ale také promyšleným marketingovým tahem. Sám Rosso přiznává, že zákazníci mohou limitovanou kolekci falešných padělků dále prodat za troj- či čtyřnásobek původní ceny.

„Kolekce se stane kouskem do sbírky, který jinde nenajdete,“ dodal Rosso. „Udělali jsme to především pro naše skalní zákazníky, kteří hledají něco, co bude vyvolávat otázky.“ Rosso začal šít vlastní džíny, když mu bylo 15 let. Značku Diesel založil v 70. letech za finanční podpory svého otce.

Výrobce neformálního oblečení dnes patří do skupiny OTB, která mimo jiné vlastní módní značky jako Marni, Viktor & Rolf nebo Maison Margiela. V roce 2016 činily tržby celé skupiny 1,5 miliardy eur při zisku EBITDA 68 milionů. Až z 60 procent se na tržbách OTB Group podílí právě oblečení Diesel.