Zneužití údajů postihlo více lidí než uváděných 87 milionů, říká bývalá ředitelka Cambridge Analytica

LONDÝN Počet účtů na sociální síti facebook, ke kterým získala tajně přístup poradenská společnost Cambridge Analytica (CA), byl mnohem vyšší než doposud zmiňovaných 87 milionů. Vyplývá to z písemného vyjádření bývalé ředitelky podnikového rozvoje CA Brittany Kaiserové a její následné výpovědi před výborem britského parlamentu. Tam měl ve středu vypovídat také bývalý šéf CA Alexander Nix, ten ale oznámil, že nedorazí.

Zatím se v souvislosti s analytickou firmou vědělo pouze o získání dat z facebooku prostřednictvím osobnostního kvízu psychologa Aleksandra Kogana. Kaiserová ale britským zákonodárcům vypověděla, že firma měla vícero podobných informačních zdrojů, informoval web deníku The Guardian.



„Neznám podrobnosti těchto dotazníků nebo to, jak byla data získána a zpracovávána. Ale domnívám se, že je takřka jisté, že počet uživatelů, jejichž data byla zneužita podobnými cestami jako v případě Kogana, je mnohem vyšší než 87 milionů,“ řekla Kaiserová s tím, že součástí těchto aktivit byly kromě CA i oddělené společnosti a kampaně.

„V obecném slova smyslu vím o široké škále dotazníků, které byly vytvořeny CA nebo jejími partnery, obvykle s facebookovým přihlášením,“ uvedla Kaiserová v písemném prohlášení pro poslance. Konkrétně pak na půdě parlamentu jmenovala dvě aplikace vyvinuté pro sběr dat, o kterých hovořila jako o „sexuálním kompasu“ a „hudební verzi“ kvízu.

Účelem kvízů bylo získat osobní údaje uživatelů

Na otázku předsedy výboru britského parlamentu pro kulturu, média a sport Damiana Collinse, zda bylo účelem kvízů přes přihlášení uživatelů prostřednictvím facebooku získávat data o profilech, odpověděla Kaiserová: „Domnívám se, že v prvé řadě bylo cílem kvízů toto, ano.“ Skandál kolem praktik Cambridge Analytica vypukl před měsícem, když The Guardian společně s deníkem The New York Times zveřejnily výpověď bývalého analytika CA Christophera Wylieho.

Zprvu se hovořilo o nečestném přístupu k asi 50 milionům profilů, na začátku dubna pak facebook informoval, že zasaženo bylo až 87 milionů účtů. Cambridge Analytica se specializovala na politický marketing založený na vyhodnocování velkých objemů dat a pomáhala takto v předvolební kampani americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi nebo kampani za vystoupení Británie z EU.

Ve středu měl v britském parlamentu vypovídat hlavní aktér celé kauzy - bývalý šéf CA Alexander Nix. Collins ale v úterý oznámil, že Nix své vystoupení zrušil, což odůvodnil tím, že je objektem trestního vyšetřování britských úřadů. Podle Collinse ale není žádný právní důvod, který by Nixovi v zodpovězení otázek poslanců bránil.