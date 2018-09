Zpomalení růstu místa neohrozí. Česká ekonomika patří mezi trojici nejvýkonnějších v EU

Praha Růst české ekonomiky se zpomaluje. Podle zpřesněných dat Českého statistického úřadu zpomalilo ve druhém čtvrtletí meziroční tempo růstu hrubého domácího produktu (HDP) na 2,7 procenta. Loni to přitom bylo vysoko nad čtyřmi procenty.

„Celkový ekonomický výkon i průmyslová produkce nadále rostou. Očekáváme, že celkově ekonomika v roce 2018 bude nad třemi procenty,“ říká k aktuálním číslům Bohuslav Čížek, hlavní ekonom a ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.



Celoroční růst kolem tří procent pak předvídají i další experti. Rozhodně ale nejde o žádnou krizi.

Maximální možné tempo

„Růst na úrovni tří procent znamená dle mého názoru růst zhruba v oblasti potenciálu české ekonomiky a možná i nepatrně nad ním. Rozhodně by nešlo o špatný výsledek. Samozřejmě, je to o dost pomalejší růst HDP než ona 4,5 procenta za rok 2017,“ doplňuje Radomír Jáč, hlavní ekonom Generali Investments CEE.

Růst nad čtyřmi procenty je podle ekonomů zkrátka příliš vysoký. „Byl by nad úrovní, kterou je česká ekonomika schopna dlouhodoběji udržet. Příliš silný růst ekonomiky vede k růstu cenové hladiny, a v mnoha oblastech ekonomiky proto může působit nerovnováhy, ať jde třeba o trh práce, či o trh nemovitostí,“ vysvětluje Jáč.

Navíc i avizovaná tři procenta stačí Česku k titulu jedné z nejrychleji rostoucích ekonomik v Evropě. „I takový růst bude možno pokládat za úspěch, protože u nejrozvinutějších ekonomik se předpokládá v delším období růst jen okolo dvou procent,“ říká Michal Skořepa, analytik České spořitelny.



Jediné země, které podle odhadů porostou letos rychleji než Česko, jsou Polsko s Maďarskem. „Obě tyto ekonomiky ale dle mého názoru čeká zpomalení růstu v průběhu roku 2019. I ony totiž již operují nad svým potenciálem, ve stavu plného využití produkčních kapacit,“ říká Jáč.

Propouštění se nečeká. Zatím

Aby se Česko mohlo vrátit nad čtyřprocentní hranici, musela by vzrůst produktivita práce. Navíc by patrně šlo o bolestivý proces. „Jinými slovy, pracovní síla v méně produktivních odvětvích by se musela uvolnit ve prospěch těch nejdynamičtějších. Je možné, že takový proces nepůjde nastartovat, aniž by nejprve nastala ekonomická recese,“ upozorňuje hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

K rychlejšímu hospodářskému růstu by mohlo pomoci také výrazně rychlejší čerpání dotací z fondů Evropské unie.

„Jakkoli by šlo o přechodné, a tedy nezdravé vychýlení od trendu, právě takový scénář je velmi pravděpodobný už za čtyři roky, až bude končit možnost čerpat prostředky z aktuálního programového období,“ upozorňuje Skořepa z České spořitelny. Ostatně právě díky urychlenému dočerpávání dotací rostlo Česko v rekordním roce 2015 více než pětiprocentním tempem.

Jednou z hlavních příčin zpomalení českého hospodářství je extrémně nízká nezaměstnanost, nejnižší v celé Unii. Zatímco v červenci činil průměr EU 6,8 procenta, v Česku podle dat Eurostatu klesla míra nezaměstnanosti na 2,3 procenta.

Zpomalení ekonomiky tak podle odborníků nemusí mít na trh práce žádný významný dopad. Lidé se nemusejí bát, že by hrozilo zpomalení růstu mezd, či dokonce propouštění.

„Neočekávám žádný dopad. Nezaměstnanost nemá kam klesat, když je skutečně nezaměstnaných ochotných či schopných pracovat jen asi 120 tisíc, zatímco volných míst je přes 300 tisíc. Růst kolem tří procent stále vytváří nová místa a s ohledem na napětí na trhu práce povede i k dalšímu zvyšování mezd,“ říká Petr Dufek, ekonom ČSOB.