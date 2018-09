Nejdřív v roce 2025. Zpoždění nového metra vyjde Prahu draho, déčko bude muset platit ze svého

PRAHA Další průtahy okolo výstavby čtvrté linky metra o další dva roky mají tvrdé následky. Praha bude muset stavbu trasy D nejspíše platit ze svého. První svezení navíc bude nejdříve v roce 2025.

První plány na metro D pocházejí už z 80. let minulého století a řada Pražanů s nadsázkou říká, že se postavení této trasy vůbec nemusí dožít. Nesmírně důležité podzemní spojení mezi centrem a jihem Prahy navíc nabralo další zhruba dvouleté zpoždění – tentokrát kvůli průtahům při výběru firmy, která má udělat geologický průzkum.



Nyní jsou ovšem následky podle zjištění LN velmi neblahé a pocítí je především městská kasa. Manažeři dopravního podniku totiž dlouhé roky počítali s tím, že část nákladů z celkových 40 miliard korun přisype do projektu Evropská unie.



To se ale nestane, protože základní podmínkou pro tuto dotaci je dokončení prvního provozuschopného úseku nejpozději do roku 2023. Zajímavostí linky D pak má být automatický provoz bez strojvůdce, což už bývá u nově budovaných tras ve světě běžné.

Praha přiznává: Nestíháme

„Na déčko mělo jít čtyři až pět miliard, ale o ty peníze jsme přišli,“ přiznal pro LN generální ředitel dopravního podniku Martin Gillar.



Bruselské peníze budou muset jeho lidé zkusit uplatnit na jiné projekty, aby nepropadly zcela. Především na výstavbu nových tramvajových tratí do Libuše či Slivence a moderní vozovny v Hloubětíně.



„Metro nebude financované z Operačního programu Doprava II, nestihneme to. První úsek bude hotový mezi lety 2025 a 2026, když to dobře půjde,“ dodal Gillar. Současný radní pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) nevylučuje, že se zástupci Prahy ještě pokusí v Bruselu lobbovat za výjimku.

„Bude se určitě jednat o prodloužení možnosti financování. Prioritní je ale co nejdříve začít stavět,“ prohlásil Dolínek. Podle něj existují i další možnosti, jak sehnat peníze. Například půjčkou z Evropské investiční banky, u níž lze získat peníze za velmi nízký úrok.



Tato banka v minulosti půjčovala Praze miliardy na pokračování linky A z Dejvické do nové konečné Nemocnice Motol.

Už letos se mělo kopat

Cestující v Praze si každopádně budou muset nejméně sedm let počkat, než se projedou první částí trasy D ze stanice Pankrác (kde vznikne přestupní uzel s linkou C) na zastávku Nové dvory.

Pak by měla v pořadí čtvrtá trasa pražské podzemní dráhy pokračovat do konečné stanice Depo Písnice. Až poté přibudou poslední dvě naplánované zastávky od Pankráce směrem do středu Prahy: Náměstí bratří Synků a Náměstí Míru (přestupní stanice s linkou A). Předpovídat termín dokončení všech deseti stanic je ovšem v současné době spíše velmi odvážné věštění.

Je pro to poměrně dost dobrých důvodů: například ještě před rokem lidé z dopravního podniku i pražští politici přesvědčeně hovořili o tom, že v létě 2018 začne geologický průzkum a ražba dvou přístupových štol u stanic Nové dvory a Pankrác.

Naostro, s razicími štíty, se měly práce rozjet v roce následujícím, tedy 2019. Země však dosud zůstala nedotčena – soutěž na firmu, která zajistí geologický průzkum v předpokládané hodnotě 930 milionů, totiž stále ještě neskončila.

„Jde téměř o miliardu. Firmy přicházejí každý den s doplňujícími dotazy, v podstatě celé léto jsme prodlužovali lhůty,“ popsal šéf dopravního podniku Gillar. Nový scénář počítá se zahájením průzkumu na příští rok a se začátkem stavby v roce 2020.



Dokončení první části linky mezi Pankrácí a Novými dvory by tak bylo reálné zhruba o šest let později.

Trasa plná nesnází

Jenže patálií, které můžou přinést další zpoždění, je více: nejsou například vykoupené zdaleka všechny potřebné pozemky. Vydané územní rozhodnutí pro stavbu je napadené hned dvěma žalobami, mimo jiné ze strany zástupců obchodního centra Arkády Pankrác – výstavba metra tam má na dlouhé měsíce zasáhnout do prostranství před obchodním domem.

Stále také není jasné, kdo postaví vestibuly metra, tedy jeho nadzemní části využívané hojně pro komerční aktivity.



Společný podnik s investiční skupinou Penta, který měl vykupování pozemků i developerskou část zajistit, poslali pražští radní po dlouhotrvající veřejné kritice minimálně načas k ledu a rozhodovat o něm bude zřejmě až příští metropolitní vláda, která vzejde z voleb v říjnu tohoto roku. Dopravní podnik nicméně může pokračovat v přípravě své „podzemní“ části, tedy tunelů, nástupišť či eskalátorů.

Trasa D patří vedle pokračování Městského okruhu od tunelu Blanka k Šterboholské radiále mezi klíčové stavby připravované hlavním městem.



Linka má pomoci hlavně lidem ze sídlišť na jihu Prahy. Nyní musí cestovat především autobusy, jejichž síť je velmi přetížená. Například před Thomayerovou nemocnicí v Krči zastaví v ranní špičce v průměru každých 25 vteřin jeden autobus.