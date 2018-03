Ztuhlá nafta zaskočila řidiče. Pumpy prodávají i palivo, jež nesnese silný mráz

PRAHA Mrazivé počasí posledních dnů možná zaskočilo víc řidiče, pumpaře a dodavatele pohonných hmot než silničáře. Stačilo natankovat před uplynulým víkendem cestou na hory plnou nádrž a po dvou dnech parkování v mrazu skončilo v řadě případů auto v péči odtahové služby a následně v servisu.

Nafta, kterou od března prodává většina pump, už totiž není zimní do teplot až minus 20 stupňů Celsia, ale zamrzá už od mrazu polovičního. A leckde po Česku byla o víkendu zima větší.



Hodně drahé tankování

„Natankoval jsem v pátek cestou do Krkonoš u pumpy MOL plnou, v neděli jsem chtěl odjet a po marném startování zjistil, že mi nafta v nádrži zamrzla. Musel jsem využít odtahovky a pojišťovnou doporučeného servisu až v Liberci,“ popsal LN svou víkendovou potíž řidič z Prahy, který nechtěl zveřejnit jméno, redakce jeho totožnost ale zná.

Za odtažení si připlatil nad rámec pojištění tři tisíce a na další tisíce přijde práce servisu a prohlídka auta. A v podobné situaci se ocitly u nás evidentně desítky dalších řidičů, začátkem března pak dokonce stovky, a to také po tankování u jiných pumpařských sítí.



Například asistenční služba České pojišťovny evidovala o víkendu desítku řidičů, kteří měli prokazatelně problémy se zamrznutím paliva. Kooperativa pět. Global Assistance, která její službu pro řidiče zajišťuje, upozorňuje, že skutečný počet může být až čtyřnásobně vyšší, protože řidiči v mnoha případech oznamují operátorům jen závadu při startování a příčina v zamrzlém palivu se ukáže až následně na místě.

Mnohonásobně víc případů nepojízdného vozu kvůli zamrzlé naftě však řešila call centra na přelomu února a března. V České pojišťovně denně na tři stovky, v Kooperativě během týdne na 160.

Norma s výkyvy nepočítá

Petrolejáři, pumpaři a dodavatelé pohonných hmot tvrdí, že vina není na jejich straně. Postupují podle normy, která nařizuje prodávat zimní naftu odolnou do minus dvaceti stupňů do konce února. Pak přichází na řadu takzvaná přechodová nafta (pro období od 1. března do 15. dubna), která odolá minus deseti. S vyššími mrazy v březnu norma jaksi nepočítá.

„Není to chyba ani provozovatele čerpací stanice, ani dodavatele pohonných hmot. Motorová nafta odpovídá příslušné normě třídy D pro toto období. Pro toto období nejsou typické extrémní mrazy a teploty pod minus deset stupňů,“ reaguje mluvčí sítě čerpacích stanic MOL v Česku Tomáš Pavlík.

Stanice sítě, u které natankoval i v úvodu zmíněný řidič, prodávají podle normy přechodovou naftu od začátku března a nezaznamenaly za tu dobu podle Pavlíka žádný nárůst stížností oproti běžnému ročnímu průměru. „Každé stížnosti v průběhu roku věnujeme vždy maximální pozornost, posuzujeme všechny detaily jednotlivé události,“ dodává mluvčí MOL.

I lídr trhu Unipetrol, který provozuje čerpací stanice Benzina, přešel z odolnější zimní nafty na tu přechodovou až v polovině března. „Při dodržení zásad správného tankování a odpovědné údržby automobilu v zimním období by se řidiči neměli potýkat s problémy,“ říká mluvčí Unipetrolu Pavel Kaidl.

Reklamace se vzorkem paliva

„Teploty, které panovaly, dosáhly takových hodnot, že ani vyhovující nafta nemusela být dostatečnou zárukou pro bezproblémový provoz vozidla,“ říká Lenka Svobodová z firmy Čepro, která zásobuje nejen vlastní pumpy EuroOil, ale i mnoho dalších.

Řidič má však v každém případě možnost problém s palivem u příslušné pumpy reklamovat. „Je třeba, aby měl stvrzenku, věděl, u jakého stojanu tankoval, a mohl doložit vzorek nafty s potvrzením ze servisu,“ připomíná Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu.