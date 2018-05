Zuckerberg chce budovat, představil seznamovací službu a nástroj k vymazání historie

SAN JOSE Mark Zuckerberg na úterní vývojářské konferenci F8 v San Jose představil několik novinek a přiblížil další směřování Facebooku. Hlavní novinky se týkaly technologických změn. Zuckerberg také oznámil, že spustí službu, která pomůže uživatelům se seznámením. O větší bezpečnost by se zase měl postarat nástroj na mazání historie Facebooku.

Mark Zuckerberg na konferenci F8 kromě seznamovací služby představil i další změny. WhatsApp by měl nově obsahovat nástroj ke skupinovým hovorům, Instagram by zase měl obsahovat nové filtry. Tyto menší změny ale zastíní brýle na virtuální realitu Oculus Go, ty se nově objevily na trhu. Prodávají se za 199 dolarů. Společnost Oculus VR Zuckerberg koupil v roce 2014, důvodem byl právě vývoj VR brýlí.

Návštěvníci zkoušejí virtuální brýle Oculus Go od Facebooku,

Zuckerberg: Svět by po odchodu Facebooku prohrál

„Svět by prohrál, pokud by Facebook skončil,“ řekl publiku v San Jose Mark Zuckerberg. „Jsme zodpovědní za další pokrok, který od nás všichni očekávají. Chceme pokračovat v budování smysluplnou cestou,“ dodal.



Zuckerberg má za sebou po kauze s firmou Cambridge Analytica (CA), kdy byly zneužity data více než 80 milionů uživatelů Facebooku, už několik veřejných vystoupení. Neočekávanější bylo vystoupení před Kongresem USA. Uživatelům se tvůrce největší sociální sítě už několikrát omluvil a dokonce uvedl, že byl také obětí britské firmy CA.

Nový nástroj ke smazání historie

Ještě před vývojářskou konferencí F8 Zuckerberg představil nástroj, díky kterému mohou uživatelé lehce smazat historii na sociální síti. Uživatel si tak může vymazat data popisující, co v nedávné minulosti dělal a které stránky navštívil. Na novince momentálně vývojáři pracují. Vývoj tohoto nového nástroje však podle Zuckerberga potrvá několik měsíců.

Jak uvedl server NY Times, Mark Zuckerberg během své řeči zmínil také to, že se v poslední době zaměřili na osobní informace a na to, jak je zachovat v bezpečí. Facebook podle Zuckerberga už nedopustí, aby nebyl připraven na podobné útoky na demokratické procesy, včetně voleb, jako tomu bylo v CA.

Konkurent Tinderu

„Na facebooku je 200 milionů lidí, kteří se označují jako nezadaní,“ upozornil Zuckerberg. Také kvůli tomu se rozhodl nabídnout službu, která nezadaným lidem pomůže najít ideální polovičku. Služba má být určena pro uživatele hledající dlouhodobý vztah.

Firma bude podle Zuckerberga v rámci této služby věnovat mimořádnou pozornost ochraně soukromých údajů. Služba má být spuštěna v brzké době, konkrétní datum však Zuckerberg neposkytl.

Ohlášení nové služby mělo negativní dopad na akcie firem působících v oblasti internetových seznamek. Prudce dolů zamířily například akcie společnosti Match Group, která je majitelem populární seznamovací aplikace Tinder, napsala agentura Reuters.