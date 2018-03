Zuckerberg: Nezaznamenali jsme hromadné rušení účtů, i tak je to pro Facebook problém

NEW YORK Trvalo několik dnů než se zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg vyjádřil k aféře týkající se úniku dat 50 milionů uživatelů, která použila společnost Cambridge Analytica k ovlivnění americké prezidentské kampaně. Podle Zuckerberga zatím nedochází k masivnímu odchodu uživatelů z Facebooku. I tak si ale uvědomuje, že se jedná o velkou kauzu, která může společnost poškodit.

Celý svět čekal na vyjádření zakladatele největší sociální sítě na světě. Zuckerberg ale své vyjádření odkládal a ke kauze se vyjádřil až ve středu.

Za únik dat se omluvil a uvedl, že je pro něj ochrana dat jednou z nejdůležitějších věcí. „Chtěl jsem se ujistit, že máme všechny potřebné informace a pořádně pochopit, co se vlastně stalo. Vím, že byl vyvíjen tlak na to, abych se vyjádřil dříve. Ale podle mého názoru byla důležitější záruka, že podáme přesné informace,“ řekl v rozhovoru pro The New York Times zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg.

Zároveň přiznal, že firma za aféru spojenou se společností Cambridge Analytica nese zodpovědnost a problém bude řešit. Postup, který využila Cambridge Analytica ke sběru dat, už není na Facebooku možný. Do roku 2016 mohly aplikace na sociální síti žádat přístup nejen k údajům o osobě, která je využívá, ale také k datům všech přátel. Zuckerberg přiznal, že mohou existovat další aplikace, které by měly být zablokované, ale někdo je zneužívá i nadále.

„Pořád tady budou firmy jako Cambridge Analytica a lidé jako Kogan, kteří v minulosti využívali data, kdy aplikace umožňovaly tento postup při sběru dat a následně je mohli prodat někomu dalšímu,“ řekl Mark Zuckerberg pro NYT.



Podle Zuckerberga je problém, že uživatelé používali některé aplikace před pěti, nebo deseti lety, kdy si Facebook založili, zapomněli na ně a už je nepoužívají. „Jeden z kroků, které jsme podnikli, je ten, že jsme aplikacím, které nepoužíváte déle než tři měsíce, odepřeli přístup k datům,“ sdělil Zuckerberg.

Facebook informuje všechny poškozené uživatele

Kauza s únikem dat by se měla týkat 50 milionů uživatelů, hlavně ve Spojených státech. Všechny, kterých se to týká, plánuje Facebook informovat o tom, že společnost Cambridge Analytica využívala jejich soukromé údaje. „Je otázkou, zda máme v našich systémech přesný záznam o tom, kdo byl mezi vašimi přáteli přesně v ten den, kdy byla data zpřístupněna. Proto se budeme snažit oslovit každého, jehož údaje mohly být ovlivněny, i když to s jistotou nevíme,“ dodal Zuckerberg.

Po vyjádření zakladatele WhatsAppu Briana Actona na Twitteru, kdy vyzýval uživatele ke smazání Facebooku, se rozjela poměrně široká kampaň proti největší sociální síti. Hned se spustila lavina tweetů s hashtagem #deletefacebook. Mark Zuckerberg ale zatím nezaznamenal masivní odliv uživatelů. „Nemyslím si, že by nějaký významný počet lidí mazal své účty, ale uvědomuji si, že to není dobré. Pokud lidé nebudou používat aplikace, nebo nebudou důvěřovat Facebooku, tak je to velký problém,“ podotkl.