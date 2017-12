Zvyšování sazeb ČNB bude pokračovat, bude však pozvolné, prohlásil Rusnok

PRAHA Zvyšování úrokových sazeb lze očekávat i v příštím roce. Bude to ale pozvolný a dlouhodobý vývoj. Na úterním setkání lídrů českého exportu to uvedl guvernér ČNB Jiří Rusnok. Zároveň uvedl, že aktuálně kurz koruny odpovídá výkonnosti české ekonomiky.

ČNB na počátku listopadu podruhé po ukončení kurzového závazku zvýšila úrokové sazby. Základní úroková sazba, od které se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tak stoupla o 0,25 procentního bodu na 0,5 procenta. Rusnok tehdy uvedl, že rada ČNB může opět zvýšit úrokové sazby na jakémkoliv dalším měnovém zasedání, pokud to bude vyžadovat situace. Rada ČNB bude o nastavení měnové politiky letos ještě jednat ve čtvrtek 21. prosince.

Rusnok v úterý dále upozornil, že Česká národní banka byla třetí bankou po americkém Fed a kanadské centrální bance, která přistoupila k normalizaci úrokových sazeb. „Evropská centrální banka zatím od této politiky neustupuje (uvolněné měnové politiky - pozn. red.)... V tomto směru my tento vývoj předbíháme, považuji to za naši jistou výhodu. Tento trend bude pokračovat také v příštím roce, pokud se nestane nic mimořádného, co by bylo mimo naší prognózu. To znamená, že i v příštím roce lze očekávat postupný návrat k vyšším úrokovým sazbám. Já myslím, že to bude pozvolný a dlouhodobý vývoj,“ uvedl guvernér.

Upozornil, že při dalším rozhodování bude bankovní rada brát v úvahu kurz koruny. „Kurz koruny určitě nelítá nikde v oblacích, pokud jde o obecnou výkonnost ekonomiky. A při rozhodování o sazbách budeme přihlížet i k tomu, jak se bude vyvíjet kurz, o tom není pochyb,“ uvedl Rusnok. Dále řekl, že kurz koruny od ukončení intervencí posílil o téměř šest procent. „Moje hodnocení je, že ta situace byla zatím pozitivní, že nedošlo k žádným dramatickým výkyvům a k něčemu, s čím by se naše hospodářství nemohlo vyrovnat,“ dodal. V pondělí koruna uzavřela na 25,60 Kč/EUR a 21,60 Kč/USD.

Celkově česká ekonomika podle guvernéra nevykazuje žádné výrazné nerovnováhy v klíčových makroekonomických indikátorech. Pouze růst ekonomiky, který se letos odhaduje na zhruba 4,5 procenta, je podle něj nad potenciálem ekonomiky.