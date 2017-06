Autobusoví obři dostali v Praze zelenou. Mají dorazit nejpozději za rok

Do autobusů k ruzyňským terminálům se cestující často ani nevejdou. Pražský dopravní podnik proto v uplynulých měsících otestoval dva typy velkokapacitních vozů, které by mohly problematickou linku obsloužit: šlo o vozy značek Mercedes a Van Hool.

Nákup autobusových obrů už v květnu doporučila společnost Ropid, která v Praze organizuje hromadnou dopravu. Nyní radní oficiálně spustili dějství, které má vést k jejich výběru a nákupu. „Schváleno,“ potvrdil radní pro dopravu Petr Dolínek z ČSSD.



Šéfa dopravního podniku Martina Gillara politici požádali „o součinnost s organizací Ropid při řešení kapacitních problémů na lince 119 pořízením velkokapacitních autobusů nejpozději do zahájení letní sezóny 2018,“ stojí v usnesení radních.



Je však třeba upozornit na to, že provoz takového stroje není v Praze jednoduchý. Podle zákona nemůže na českých silnicích nikdo provozovat tak dlouhé vozy, povolené maximum je 18,75 metru. Je nutné vždy získat výjimku, která platí jen několik měsíců. Nebo se pokusit lobbovat za změnu zákona.

Provoz obřích autobusů by byl také dražší než těch současných, které jsou téměř o deset metrů kratší. Ropid už dříve spočítal, že roční náklady na lince 119 – která ve špičce vysílá autobusy na trasu v intervalu tři až pět minut – by stouply z dnešních 49,9 milionu korun na 66,8 milionu. Bylo by například nutné prodloužit zastávkové zálivy.

Pro „letištní“ linku 119 úterní usnesení pražských radních počítá s vyčleněním patnácti autobusů. Stejné množství by podle dřívějších informací připadlo pro další tři vytipovaná spojení – linky 112 (Nádraží Holešovice – Zoologická zahrada), 107 (Dejvická – Suchdol) a 136 (Sídliště Čakovice – Jižní Město).

Pro lepší představu: autobus značky Van Hool, který dopravní podnik zkoušel několik měsíců na přelomu roku, měří bezmála 25 metrů a vejde se do něj až 181 lidí. Žádný delší autobus v Česku nikdy nejezdil. Kapacitu na lince 119 na letiště by podle propočtů Ropidu navýšil až o 38 procent – při zachování současného počtu nasazovaných vozů.



A za předpokladu, že by veřejná soutěž ukázala právě na tohoto belgického výrobce. O něco nižší kapacitu nabízí o málo kratší autobus Mercedes, který dopravce testoval loni v únoru.

Projekt flotily superbusů má podporu radního pro dopravu Petra Dolínka z ČSSD. Teoreticky je možné je stihnout pořídit už příští rok. „K návrhu Ropidu se stavím velmi pozitivně. Otázkou je, jak rychle zvládne dopravní podnik autobusy vysoutěžit. Jsem klidně i pro možnost pořídit je zápůjčkou,“ popsal v květnu Dolínek.