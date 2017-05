Praha plánuje flotilu superbusů. Do spojů na letiště už se lidi nevejdou

Ropid porovnával dvě základní možnosti, jak se vypořádat se stále rostoucím počtem lidí, kteří se chtějí dopravit na Letiště Václava Havla. První je zdvojení stávajících kloubových autobusů. Místo jednoho by jezdily dva spoje naráz. To je však podle Ropidu neekonomické (potřeba dvojnásobku řidičů) a neekologické kvůli dvojí dávce výfukových plynů.

Druhá možnost je pořídit flotilu vysokokapacitních autobusů. Tu podle zjištění serveru Lidovky.cz Ropid doporučil na úterním zasedání magistrátního výboru pro dopravu. Politici se chtějí projektem zabývat i na příští schůzi a řešit třeba to, že tak dlouhé vozidlo na naše silnice smí jen s výjimkou.

Pro lepší představu: autobus značky Van Hool, který dopravní podnik zkoušel několik měsíců na přelomu roku, měří bezmála 25 metrů a vejde se do něj až 181 lidí. Žádný delší autobus v Česku nikdy nejezdil. Kapacitu na lince 119 na letiště by podle propočtů Ropidu navýšil až o 38 procent – při zachování současného počtu nasazovaných vozů. A za předpokladu, že by veřejná soutěž ukázala právě na tohoto belgického výrobce. O něco nižší kapacitu nabízí o málo kratší autobus Mercedes, který dopravce testoval loni v únoru.



„Vyhodnotilo se, že lepší variantou než zdvojené spoje je využití vysokokapacitního autobusu. Byly vytipovány linky, na nichž by měly jezdit: 119 na letiště či linka 112 do zoologické zahrady v Troji. Ropid je připravený u nás tyto spoje objednat. Otázka je, zda jsme je schopní je koupit nebo pronajmout a provozovat za ekonomicky přijatelných podmínek. Na to nám odpoví jen veřejná zakázka poté, co si ověříme ceny na trhu,“ popsal pro Lidovky.cz šéf dopravního podniku Martin Gillar.

Potřebujete ráno získat rychlý přehled? Objednejte si náš nový newsletter





Pro „letištní“ linku 119 by bylo vyčleněno v první fázi patnáct autobusů a stejné množství pro další tři vytipovaná spojení – linky 112 (Nádraží Holešovice – Zoologická zahrada), 107 (Dejvická – Suchdol) a 136 (Sídliště Čakovice – Jižní Město).

Projekt flotily superbusů má podporu radního pro dopravu Petra Dolínka z ČSSD. Teoreticky je možné je stihnout pořídit už příští rok. „K návrhu Ropidu se stavím velmi pozitivně. Otázkou je, jak rychle zvládne dopravní podnik autobusy vysoutěžit. Jsem klidně i pro možnost pořídit je zápůjčkou,“ popsal Dolínek.

Vysokokapacitní autobusy značek Mercedes a Van Hool, které dopravce v Praze zkoušel, jezdí v řadě velkých měst: Vídni, Istanbulu, Ženevě nebo Hamburku. Mají však i své mouchy. Druhý jmenovaný autobus, který v Praze během testů s cestujícími najezdil kolem 30 tisíc kilometrů, měl hned dvě nehody.

Autobus Mercedes-Benz CapaCity L měří 21 metrů a pojme až 191 cestujících.

„Problém je, že ‚tříčlánek‘ je příliš dlouhý - až o deset metrů oproti stávajícím autobusům. Zůstává v křižovatce déle, což může ostatní řidiče zmást. Na druhou stranu, jeho zatáčecí osa je v pořádku, naši řidiči si nestěžovali. Autobus projel všude, kde měl, a dokonce lépe než klasický kloubový autobus, protože se díky dvěma kloubům mohl zatočit jako housenka,“ dodal Gillar.

Jisté je, že provoz obřích autobusů by byl dražší než u těch současných. Ropid spočítal, že roční náklady na lince 119 – která ve špičce vysílá autobusy na trasu v intervalu tři až pět minut – by stouply z dnešních 49,9 milionu korun na 66,8 milionu. Bylo by například nutné prodloužit zastávkové zálivy.

Dopravní výbor pražského magistrátu se k projektu staví převážně pozitivně. Nezaujal však k němu zatím konkrétní stanovisko.

„Určitě má smysl řešit pořízení vysokokapacitních autobusů. Tento projekt ale zároveň vyvolává řadu otázek. Do příštího zasedání chceme znát dvě zásadní věci. Podle platného zákona například není možné na českých silnicích provozovat tak dlouhé vozy (současné maximum je 18,75 metru – pozn. red.) a je třeba vždy získat výjimku, která platí jen několik měsíců. Co bychom dělali, kdybychom ji nedostali,“ ptal se například zastupitel za Stranu zelených Matěj Stropnický.

Bude na příštím zasedání chtít také vědět, jaké budou sekundární náklady na pořízení těchto vozů. „Půjde o druh autobusů, které v našich garážích dosud nemáme. Je tedy dobré vědět, jak budeme řešit jejich servis – zda to bude například součást smlouvy s dodavatelem,“ uzavřel Stropnický.