Braňte nás, ať nejsme snadný terč Bruselu, žádal šéf ČD české europoslance

Aby toho na České dráhy nebylo málo, tématu se v lednu chopil také respektovaný zpravodajský server Politico, který vyšetřování Evropské komise i roli ČD zmínil. Strážci hospodářské čistoty z Bruselu se případem oficiálně zabývají od loňského listopadu.

Jde o více než pět let starý případ, kdy státní firma z pozice dominantního hráče na trhu zlevnila jízdné na trase Praha-Ostrava, kde nejprve v roce 2011 začal jezdit soukromý RegioJet a o něco později také Leo Express. Oba dopravci museli zlevnit a v prvních letech prodělávali desítky milionů ročně. Český antimonopolní úřad nedokázal případ pět let rozhodnout, loni mu jej „sebrala“ Evropská komise.

V posledních týdnech tento obchodní příběh rezonuje v Bruselu. Eurokomisařka pro hospodářskou soutěž Margrete Vestagerová a její kolegyně Violeta Bulcová (doprava) ohlásily, že se Evropská komise začne intenzivně zabývat neférovými praktikami na železnici – třeba vytlačováním soukromé konkurence nebo kartely.

ČD dlouhodobě tvrdí, že své postavení nezneužívaly – tedy že neúčtovaly ceny jízdenek, z nichž by nepokryly ani náklady. Tentokrát dráhy sáhly k tvrdším slovům. Konkrétně jejich generální ředitel Pavel Krtek, který se ve středu 1. 2. sešel nejprve se zástupci stálého zastoupení Česka v EU, následně s některými europoslanci. Tématem byl stav české železnice v kontextu s unijní legislativou.



POKUTA PRO ČD? „Nemůžeme spekulovat o pokutách v tomto konkrétním případě. Obecně v antimonopolních řízeních je maximální pokuta 10 procent celkového obratu (dané společnosti).“ Magdalena Frouzová, mluvčí EK

„Požádal jsem zúčastněné o větší podporu a hájení zájmů Česka v evropských institucích, abychom jako relativně nová země EU - a zároveň vnímaná jako malá země - nebyli bráni jako snadný mediální cíl při plnění ambic evropských úředníků,“ řekl Krtek pro Lidovky.cz.

Znovu zopakoval, že České dráhy zákon neporušily. “Pokud by to tak bylo, jistě by v této věci už v Česku dávno rozhodly nezávislé soudy a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,“ dodal Krtek. V Bruselu byl už loni v prosinci, kdy o své vůli vyrazil za bruselskými vyšetřovateli, aby s nimi navázal spolupráci.



Antimonopolní úřad řešil případ údajného dumpingu už od roku 2012, verdikt však nikdy nepadl. Citlivou záležitost – spolu s dalšími železničními tématy – probíral Krtek i další zástupci ČD v Bruselu například s velvyslancem při EU Jaroslavem Zajíčkem nebo s europoslanci Olgou Sehnalovou (ČSSD), Luďkem Niedermayerem (TOP 09), Evženem Tošenovským (ODS) či Stanislavem Polčákem (STAN).

Oslovení čeští zákonodárci se k citlivé záležitosti staví spíše opatrně. „Odmítám zasahovat do jakýchkoliv vyšetřování. Ohradila bych se proti nespravedlivému rozsudku, ale jinak nepovažuji za svoji roli angažovat se v nezávislých vyšetřováních,“ řekla Kateřina Konečná z KSČM. Místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička (ANO) pak zdůraznil, že řešení této záležitosti přísluší Komisi, nikoliv europoslancům.

„Já narozdíl od pana Krtka nemám pocit, že by problémem bylo, že Česká republika je vnímána jako relativně nová a zároveň malá země EU, a tedy snadný mediální cíl. Pokud si tak vysvětluje šetření Evropské komise ve věci Českých drah, pak mám trochu obavu o to, jak jsou ČD schopny se při šetření bránit,” odvětil Telička.

Už v listopadu téma otevřela eurokomisařka pro dopravu Violeta Bulcová na konferenci Chillin’ Competition konané v Bruselu.

„Před několika týdny jsme například zahájili vyšetřování hlavní české železniční společnosti. Podezíráme ji, že si mohla účtovat dumpingové ceny, aby dva soukromé konkurenty vytlačila z trhu,“ popisovala slovinská politička.

Online magazín Politico na konci ledna připomněl také aktivity eurokomisařky pro hospodářskou soutěž Margrete Vestagerové, která v uplynulých měsících otevřela případy železničních společností v Litvě, Portugalsku a právě v Česku.

Vestagerová před dvěma týdny konferenci v Berlíně zdůrazňovala důležitost vyššího tlaku na dodržování pravidel obchodní soutěže a otevírání trhu. Tomu má pomoci takzvaný Čtvrtý železniční balíček, který komise schválila v prosinci. Pomocí právních předpisů má během několika let odstranit bariéry pro vytvoření jednotného evropského železničního prostoru.

„Já a moje kolegyně Vestagerová jsme se shodly, že budeme věnovat mnohem větší pozornost dodržování soutěžních pravidel, abychom zamezily nedovolené výhodě plynoucí z podpory státu, zneužívání dominantní pozice nebo kartelům, které můžou výrazně pokřivit trh,“ citoval server Politico eurokomisařku Bulcovou.