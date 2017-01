Úřad chtěl po 5 letech rozseknout velkou vlakovou kauzu. Předběhl ho Brusel

Případ soukromých dopravců, kteří s Českými drahami už přes pět let soupeří na trase mezi Prahou a Ostravou, totiž na jaře začali vyšetřovat experti z Evropské komise. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) proto řešení kauzy cen jízdenek, údajně podseknutých pod náklady, v listopadu přepustil bruselským úředníkům. Podle zákona prý musel.

Poté však čeští strážci férového trhu přišli s překvapivým dovětkem, který po letech čekání zřejmě nikdo nečekal - ani stěžovatelé RegioJet s Leo Expressem, ani údajný „viník“ České dráhy. Ty po nástupu konkurence na trať v roce 2011, respektive 2012, zlevnily jízdné o desítky procent.



KOLIK STOJÍ ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dohlíží na dodržování pravidel férového podnikatelského prostředí v Česku, zabývá se zadáváním veřejných zakázek.

v Česku, zabývá se zadáváním veřejných zakázek. Sídlí v Brně a v roce 2015 stál jeho provoz 238 milionů korun .

. V tomto roce zaměstnával 225 lidí, vydal 68 rozhodnutí a podal 127 informací v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. Zdroj: výroční zpráva ÚOHS za rok 2015



Nezbývalo údajně mnoho a o vleklém případu už mohlo být letos rozhodnuto.



„Úřad byl delší dobu připraven rozhodnutí vydat, nicméně vše musel odložit kvůli zájmu Evropské komise o případ,“ sdělil pro Lidovky.cz mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda. Čekání na verdikt se opět odsunulo na neurčito a nikdo si netroufá odhadnout, kdy by mohl padnout.

Vyšetřovatelé z Bruselu se kauzou zabývají od jara loňského roku, navštívili kvůli němu sídlo Českých drah a 10. listopadu oficiálně zahájili jeho šetření. V reakci na to ÚOHS o pár dnů později přerušil své aktivity v případu.

Přitom v té době už podle svého vyjádření měl k dispozici znalecký posudek odborníků z Univerzity Pardubice, kteří zkoumali data poskytnutá Českými drahami, Leo Expressem a RegioJetem. Tento expertní materiál měl hrát v tvorbě verdiktu ÚOHS důležitou roli.

Co posudek úředníkům sdělil, však ÚOHS nechtěl komentovat. „Bohužel k obsahu posudku nemohu nic sdělovat, protože by to mohlo řízení narušit,“ řekl Švanda. Nechtěl ani říct, zda mělo dokončení posudku vliv na přípravu verdiktu (který nakonec úřad nevynesl).

Každopádně je ve hře možnost, že úřad bude muset svou práci hodit do koše. „Pokud Evropská komise rozhodne, tak my v téže věci již rozhodovat nemůžeme. Bylo by to v rozporu se zásadou ne bis in idem (nelze rozhodovat dvakrát o téže věci - pozn. red.) ,“ dodal mluvčí Švanda

Nejde o první případ, kdy českému antimonopolnímu úřadu odebrala velkou kauzu Evropská komise. Naposledy se tak stalo ve vleklém vyšetřování českých operátorů. Nejmenší Vodafone si stěžoval na dvojici T-Mobile a tehdejší Telefóniku (dnes rozdělené na O2 a Cetin), kvůli jejich dohodě o společné stavbě a provozu mobilních sítí. Netajil se přitom tím, že se mu nelíbil dlouhý postup úřadu a obrátil se přímo do Bruselu.

ÚOHS čelil dlouholeté kritice za pomalé rozhodování a málo objasněných kauz v oblasti kartelů a antimonopolního vyšetřování. Ta se snesla na hlavu předsedy Petra Rafaje v době, kdy vláda rozhodovala - a nakonec těsně odhlasovala - jeho znovujmenování na druhé funkční období. Jedním z jeho předních kritiků byl ještě před vstupem do politiky současný ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO).

Jančura: Chtěli to zamáznout

Vlak pendolino Českých drah.

Jeden ze stěžovatelů, majitel RegioJetu Radim Jančura, je raději, že úřad postoupil případ Bruselu. O tom, jak by v něm ÚOHS rozhodl, má vcelku jasno.

„Jsem přesvědčený o tom, že ÚOHS pouze řešil způsob, jak případ zamáznout,“ uvedl brněnský podnikatel, jehož žluté vlaky jezdí mezi Prahou a Ostravou od roku 2011. Ještě v tomtéž roce RegioJet podal stížnost k ÚOHS na cenovou politiku státního dopravce. Úřad pak roce 2012 oficiálně zahájil šetření. Jančura tvrdí, že kvůli zlevněným jízdenkám (údajně pod náklady) na trati ještě několik dalších let prodělával desítky milionů ročně.

Minusové hospodaření vysvětluje dumpingovými cenami ČD i druhý soukromý dopravce Leo Express, který se na stejné trase objevil v listopadu 2012. U soudu proto žádá uhrazení 419 milionů korun, které podle svého tvrzení tratil kvůli levným jízdenkám Českých drah. Skutečnost, že případu se ujali vyšetřovatelé z Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise, firma také uvítala.

„Vyšetřování ČD ze strany Evropské komise ukazuje na silné podezření z křížového financování a predátorských cen,“ uvedl před časem šéf společnosti Petr Koehler.

POKUTA PRO ČD? „Nemůžeme spekulovat o pokutách v tomto konkrétním případě. Obecně v antimonopolních řízeních je maximální pokuta 10 procent celkového obratu (dané společnosti).“ Magdalena Frouzová, mluvčí EK

České dráhy už řadu let tvrdí, že mezi Prahou a Ostravou nikdy podnákladové ceny nepoužily, veřejnosti však nikdy detaily hospodaření na této trati neposkytly s tím, že objektivně je možné prezentovat jen výsledky dopravce jako celku.

„Trváme na tom, že se České dráhy žádného nezákonného chování nedopustily. Je ale velmi důležité s vyšetřovateli spolupracovat,“ uvedl v prosinci časem generální ředitel dopravce Pavel Krtek. Před Vánocemi musel dokonce kvůli případu do Bruselu vyrazit a vysvětlovat jednotlivé detaily.