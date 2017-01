Brusel ohlásil tvrdší boj s ‚predátory‘ na kolejích. Jako příklad vybral ČD

České dráhy konkrétně zmínila už v listopadu loňského roku Violeta Bulcová, která řídí unijní dopravu. Téma znovu otevřela i v textu, který minulý týden uveřejnil známý zpravodajský server Politico.



„Před několika týdny jsme například zahájili vyšetřování hlavní české železniční společnosti. Podezíráme ji, že si mohla účtovat dumpingové ceny, aby dva soukromé konkurenty vytlačila z trhu,“ popisovala slovinská eurokomisařka na listopadové konferenci Chillin’ Competition v Bruselu.

Podle Bulcové sice může predátorské chování dočasně snížit ceny, ale varovala však před tím, že po vytlačení konkurentů z trhu můžou jízdenky zase zdražit.

Eurokomisařka mluvila o více než pět let starém případu: České dráhy výrazně zlevnily jízdenky na trase Praha-Ostrava poté, co na lince začal od roku 2011 jezdit RegioJet a o něco později Leo Express. Obě firmy tvrdí, že ČD proti nim použily takzvané predátorské ceny – jako dominantní hráč na trhu šly pod hranici svých nákladů a i oni museli zlevnit. Národní dopravce dlouhodobě tvrdí, že o dumpingové ceny rozhodně nešlo.

Ať tak či tak, velká vlaková kauza – kterou za pět let nedokázal vyřešit český antimonopolní úřad – je pro Brusel téma. Prestižní online magazín Politico minulý týden připomněl, že eurokomisařka pro hospodářskou soutěž Margrete Vestagerová už otevřela případy železničních společností v Litvě, Portugalsku a právě v Česku.

Dánská eurokomisařka Margrethe Vestagerová.

Také Vestagerová minulý týden na konferenci v Berlíně zdůrazňovala důležitost vyššího tlaku na dodržování pravidel obchodní soutěže a otevírání trhu. Tomu má pomoci takzvaný Čtvrtý železniční balíček, který komise schválila v prosinci. Pomocí právních předpisů má během několika let odstranit bariéry pro vytvoření jednotného evropského železničního prostoru.

„Já a moje kolegyně Vestagerová jsme se shodly, že budeme věnovat mnohem větší pozornost dodržování soutěžních pravidel, abychom zamezily nedovolené výhodě plynoucí z podpory státu, zneužívání dominantní pozice nebo kartelům, které můžou výrazně pokřivit trh,“ citoval server Politico eurokomisařku Bulcovou.

Případ predátorských cen začal Brusel oficiálně vyšetřovat loni v listopadu. Ví však o něm už tři roky. Tehdy na údajnou nekalou soutěž upozornil dopravce Leo Express.

Dlouhodobě tvrdí, že kdyby měl možnost nasadit vyšší ceny – což kvůli zlevnění Českých drah nešlo – nedostal by se do velkých ztrát, kterými v prvních letech svého působení na trase Praha – Ostrava trpěl. Zároveň musel uklidňovat své věřitele. Mimo jiné tím, že úřady (ÚOHS či Evropská komise) mu svým verdiktem doloží to, že se pohyboval v neférovém prostředí a nemohl tak plnit své byznysové plány.

Majitel Leo Expressu Leoš Novotný je přesvědčený, že kvality cestování nelze dosáhnout bez konkurence, kterou však podle něj České dráhy nechtějí.

„Proto účtují podnákladové ceny a křížově dotují svůj provoz. Chtějí monopol a účtovat i s dotacemi dvakrát vyšší ceny - jako před naším vstupem na spojeních, které provozujeme bez potřeby veřejných financí. Proto jsme nuceni bránit se u českých a evropských úřadů, a proto jsme před třemi lety na situaci upozornili antimonopolní úřad i Evropskou komisi,“ řekl Novotný.

Leoš Novotný, majitel Leo Expressu.

Komise podle zakladatele Leo Expressu zasahuje jen v případech, v nichž vidí závažné porušení s následky pro celý evropský trh. „Vyšetřování je reakcí na ‚ekonomický zázrak‘, kdy ČD před naším vstupem měly více zákazníků, vyšší ceny, ale velké ztráty - dnes mají nižší ceny, méně zákazníků a tvrdí, že dosahují zisku. Rovnice nevychází a zaplatí to daňový poplatník,“ dodal Novotný.

Na Evropskou komisi se podle Radima Jančury obrátil v minulosti i jeho RegioJet, který na výše zmíněné trase jezdí od konce roku 2011.

Vedení Českých drah se snaží s vyšetřovateli aktivně spolupracovat. Jejich šéf Pavel Krtek dokonce o své vůli odletěl před Vánocemi do Bruselu, aby postoj státního dopravce vysvětlil osobně. „Trváme na tom, že se České dráhy žádného nezákonného chování nedopustily. Je ale velmi důležité s vyšetřovateli spolupracovat,“ uvedl před časem Krtek.

České dráhy vždy tvrdily, že mezi na lince mezi Prahou a Ostravou nikdy dumping nepoužily. Veřejnosti však nikdy detaily hospodaření na této trati neposkytly s tím, že objektivně je možné prezentovat jen výsledky dopravce jako celku.