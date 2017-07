Češi havarují v cizině stále častěji. Jak se nejlépe připravit na problémy?

PRAHA Počet nehod, které v létě způsobí Češi na dovolené v zahraničí, v posledních letech narůstá. Lidé by se takneměli zapomenout pojistit v dostatečné výši, aby případné plnění pokrylo způsobenou škodu.

Řada českých řidičů vyráží na dovolenou do zahraničí s klidným svědomím, že pokud způsobí dopravní nehodu, případnou škodu uhradí z povinného ručení. Aby je ale na cestě nečekalo nepříjemné překvapení, měli by si zkontrolovat, zda jejich pojistka obsáhne jak banality typu zabouchlých dveří, tak pokrytí vysokých nákladů při závažnějších kolizích.

„Průměrná škoda povinného ručení při cestě do zahraničí dosahuje 90 tisíc korun, což je více než dvojnásobek v porovnání s průměrnou škodou z povinného ručení na českém území. Při cestě do ciziny autem se tak vyplatí kvalitní pojištění s dostatečnými limity a asistenčními službami,“ upozorňuje Petr Jedlička, vedoucí oddělení pojistné matematiky a analýz České asociace pojišťoven.

Hodí se ale také havarijní pojištění, které kryje škody na vlastním vozidle, a samozřejmě i cestovní pojištění.

Počet automobilových nehod, které během letních měsíců v zahraničí způsobí čeští řidiči, v posledních dvou letech roste. Zatímco loni v červenci a srpnu jich bylo 898, v roce 2014 šlo za stejnou dobu o 748 karambolů. Za posledních šest let pak od června do září způsobili tuzemští řidiči při cestě na dovolenou škody za tři čtvrtě miliardy korun. Nejvíce nehod se událo v zemích, kam Češi míří nejčastěji, případně přes ně cestují. V prvé řadě na Slovensku, dále v Rakousku a v Itálii.

Ačkoliv by se mohlo na první pohled zdát, že nabídka pojišťoven, co se týče pomoci při nehodě či poruše auta v zahraničí, je velmi podobná, není to pravda.

„Kvalita, spolehlivost, rychlost, znalost a odbornost se projevuje v detailech. Všechno začíná u toho, zda a jak snadno se dovoláte na asistenční linku, přirozeně v češtině. Jak rychle přijede pomoc a co vše je technik schopen opravit na místě. Čím více, tím pro motoristu lépe,“ říká Igor Sirota z Ústředního automotoklubu.

Každá pojišťovna poskytuje v rámci pojištění asistenční služby, které se ale liší rozsahem i limity plnění. „Například u nuceného uschování vozidla může být odlišný maximální počet dnů, které pojišťovna proplácí. Lišit se může i to, zda a po jakou dobu dojde k proplacení noclehu v hotelu, nebo poskytnutí náhradního vozidla po dobu opravy,“ říká Monika Bartlová, mluvčí České asociace pojišťoven. Právě na tyto rozdíly by si měli dát lidé pozor.

Na asistenci nešetřit

Při úspoře několika málo stokorun ročně mohou motoristy nepříjemně překvapit drobnosti, jako je vybitá baterie či zabouchnuté klíčky od auta – to když zjistí, že základní asistenční služby tyto banální problémy nekryjí. Přitom jsou tyto lapálie jedny z nejčastějších, které řidiče potkávají.

Pozornost si zaslouží i samotný limit povinného ručení. Zákonem daných 35 milionů pro újmy na zdraví a pro majetkové škody nemusí stačit. Přitom za vyšší strop si ročně klient připlatí částku v řádu desetikorun až stokorun.

„Za nehodami z běžného provozu často zůstávají škody v řádech desítek milionů, pro něž nebude minimální zákonný limit dostatečnou ochranou,“ varuje Ivana Buriánková z České pojišťovny.

Přestože pojišťovny registrují jednotky případů, kdy limit nestačí, z pohledu viníka jsou důsledky nehody často likvidační – splácet dluhy pak musí celý život.

Lidé by navíc neměli zapomínat, že ne všude v Evropě povinné ručení platí. Výjimkou je například Kosovo. Seznam zemí, kde tato pojistka majiteli pomůže, je uveden přímo na zelené kartě. Tu pojišťovny automaticky rozesílají ve dvojím provedení. A obě je dobré mít při sobě.



„V případě, že se něco přihodí a stanete se účastníky dopravní nehody, jednu zelenou kartu obvykle odevzdáte tamní policii. Jedna by vám tedy měla vždy zůstat,“ říká Jan Marek, mluvčí pojišťovny Generali.

Důležité je vozit s sebou i formulář k dopravní nehodě, jehož evropská verze je univerzální. Navíc motorista od pojišťovny dostane kopie hned v několika jazycích.



„Připomínám, že by šofér v zahraničí, když se stane účastníkem dopravní nehody, neměl nikdy podepisovat nic, čemu nerozumí. Na oficiální dokument od policie může napsat své vyjádření v češtině a to podepsat. Další možností je využít tlumočníka asistenční služby,“ doplňuje Marek.