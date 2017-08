Český otisk v nejluxusnějším metru světa. Jak 'zasadit palmu', aby nebyl vidět ani šroub

PRAHA/RIJÁD Letos by měly do Rijádu začít proudit vlaky, které se od příštího roku zapojí do jízdních řádů nejluxusnějšího metra na světě. Na interiéru souprav se znatelným způsobem podíleli čeští konstruktéři a projektanti z firmy Siemens, která zajišťuje dvě ze čtyř nových linek podzemní dráhy.

Metropole Saúdské Arábie nešetří, na posílení své sítě metra ze dvou tras na šest vydá přibližně 22 miliard dolarů. Za své peníze chce nejvyšší kvalitu a vytříbený design.



„Nejtěžší bylo vymyslet obložení horní části držadla pro cestující ve tvaru palmy tak, aby bylo možné do tohoto obložení zabudovat dva informační displeje s integrovanou kamerou. V interiéru nesměl být nikde vidět jediný šroub nebo jiný mechanický spoj,“ popisuje mluvčí Siemensu Kateřina Pištorová.



Pro upřesnění: jedním z úkolů českého týmu, který se podílel na tvorbě vozu pro Rijád, bylo správné umístění záchytných tyčí připomínajících palmu. Nebyl důležitý jen jejich vzhled, ale i to, aby bylo zároveň možné zapojit displeje ve stropní části. Těmito nezvykle umístěnými obrazovkami totiž „prorůstají“ větve tyčové palmy.

Firma Siemens má na starosti dvě ze čtyř nových linek, zbylé dvě vznikají pod dohledem dalších renomovaných společností Alstom a Bombardier. Po dokončení bude rijádská síť metra čítat celkem 176 kilometrů. Necelých sedmdesát povede pod zemí, zbytek převážně v pouštním terénu.

Český Siemens měl u projektu, jehož spuštění je v plánu příští rok, v akci devět zaměstnanců.

„Šlo o konstruktéry z oblasti mechanické a elektro konstrukce a projektanty z oddělení, které se zabývá vývojem vozidel a systémů pro městskou dopravu. V době, kdy je v důsledku veřejných obchodních soutěží zásadním kritériem při nákupu nových vozidel téměř vždy cena, jsme získali zákazníka, který klade vysoký důraz na design a použité technologie,“ pochvaluje si Roman Kokšal, který v českém Siemensu vede divizi Mobility.

POZLACENÉ METRO Metro v Rijádu má být nejluxusnější podzemní dráhou světa.

Investoři za něj zaplatí zhruba 22 miliard dolarů.

Síť metra bude mít po dokončení dalších čtyř linek celkem 176 kilometrů.

Bezmála 70 km povede pod zemí, zbytek hlavně pouští.

Vlaky budou jezdit bez strojvedoucího.

Metro bude mít celkem 85 stanic a vlaky budou zajíždět do 7 dep.

V první třídě budou pozlacené sedačky. Ve druhé třídě je sezení modrobílé.

Češi dostali na starosti také technické řešení podlahy, která i kvůli specifickému prostředí v Saúdské Arábii musela být stoprocentně vodotěsná a prachotěsná - všudypřítomný písek se totiž nesmí dostat do míst, kde může napáchat nějaké škody.

Zvláštností bylo, že podlahu bylo nutné zasadit do vozu jako jeden díl. „Montáž se prováděla tak, že se celá podlaha nejprve vsunula šikmo do vozu a podložila kluznými elementy, které si lze si představit jako válečky. Díky nim jí bylo možné usadit na dno vozu,“ uvádí mluvčí Kateřina Pištorová.

Vozy Inspiro určené pro Rijád měly slavnostní premiéru na zářijovém dopravním veletrhu Innotrans v Berlíně. K samotné dodávce celkem 74 vozů by mělo dojít ještě letos či na začátku příštího roku, přesné datum zatím není určené.

Jisté je, že půjde o soupravy bez strojvůdce, což platí za standard téměř u všech nově budovaných linek metra na světě. S tímto systémem počítá i budoucí linka D pražského metra.

U rijádských vozů Inspiro řešili Češi také konstrukční a technické řešení stropu. Nejde jen o umístění prostorového předělu, mezi střechou metra a vnitřním stropem je uložena například kabeláž nebo izolace. Čeští inženýři měli také za úkol navrhnout, jak v souladu s designem zabudovat a skrýt stropní osvětlení, aniž by bylo vidět uchycení nebo kabely.

„Posledním úkolem pak byla konstrukce schránky na externí hasicí přístroj přístupný v boku vozu pro použití na nástupišti. Šlo o kompletně novou konstrukci bez předlohy. Všechny návrhy byly kriticky posuzovány v souladu s designem, s ohledem na vandalismus a možný terorismus,“ dodává mluvčí Pištorová.