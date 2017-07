Drsný zákaz kamionů je jen politická hra. Praha přitlačila kvůli okruhu a větším dotacím

PRAHA Překvapivě tvrdý zákaz vjezdu kamionů do Prahy je jen naoko. Radní z magistrátu, kteří pro něj v úterý zvedli ruku, dobře věděli, že toto řešení není možné prosadit. Razantním gestem se pokusili zatlačit na ministerstvo dopravy, aby urychlilo dostavbu klíčové části Pražského okruhu a začalo posílat více peněz na dopravní stavby v metropoli.

Zahrazení vjezdu velkých nákladních aut na Jižní spojku, navazující Štěrboholskou radiálu a Spořilovskou ulici by lidem žijícím v Praze výrazně ulevilo. Ubyly by nebezpečné emise a nepříjemný hluk. Zároveň by ale omezení způsobilo dopravní kolaps, protože kamiony mířící z dálnic D10 a D11 by se musely valit středočeskými obcemi, jejichž silnice na tento nápor kapacitně nestačí.

Zákaz je v podstatě nereálné prosadit také úřední cestou. Vyjadřovat se k němu bude policie, jejíž stanovisko bude velmi důležité. A také ministerstvo dopravy, které už proti chystanému opatření ostře vystoupilo a pohrozilo Praze ztrátou dotací. Přesto se magistrátní politici rozhodli jít hlavou proti zdi.

„Tento krok myslíme zcela vážně. Zároveň si ale uvědomujeme, že úplný zákaz vjezdu kamionů do Prahy je v praxi velmi obtížně prosaditelný. Chceme vytvořit tlak na ministerstvo dopravy kvůli urychlení dostavby Pražského okruhu. Zároveň usilujeme o získání více peněz ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro stavby v Praze,“ připustila pro Lidovky.cz primátorka hlavního města Adriana Krnáčová (ANO).

Se svými radními se postavila proti ministru dopravy Danu Ťokovi, který je shodou okolností ve vládě za „její“ hnutí ANO. Krnáčová jej zaskočila, protože na základě dřívějších rozhovorů počítal s mírnější variantou zákazu – kamiony by nesměly sjíždět pouze do ulic města, kam stejně vesměs nemíří. „Budu se snažit jednat s vedením Prahy, konkrétně s paní primátorkou,“ řekl v úterý Ťok.

Zatím nejnovější část Pražského okruhu končí nyní u sjezdu na dálnici D1.

Politické vedení Prahy složené z hnutí ANO, ČSSD a Trojkoalice ostrým krokem zvolilo nátlakovou formu k dosažení rychlejší dostavby bezmála třináct kilometrů dlouhé spojnice mezi dálnicemi D1 a D11.

Tato klíčová část Pražského okruhu, tedy vnějšího silničního prstence kolem metropole, v minulosti opakovaně přišla o územní rozhodnutí. Loni v červnu byla dokonce vyškrtnutá z takzvaných prioritních staveb, na něž přispěje Brusel. Právě kvůli tomu, že jí chybí územní rozhodnutí.

Pražští politici nyní chtěli dát vědět svým voličům, v době blížících se voleb, že na tíživý problém nezapomněli. Kritická je zejména situace na pražském Spořilově protnutém silnicí odvádějícím tisíce kamionů na dokončenou část Pražského okruhu z Jižní spojky a opačně. Bez dokončení komunikace mezi dálnicemi D1 a D11 – či alespoň dlouhodobě plánovaného zastřešení Spořilovské ulice – se tam situace nikdy nezlepší. Jde o jediné systémové řešení dopravního problému.

Příprava stavby označené číslem 511 kráčí vpřed velmi pomalu.

„Stav je takový, že jsme na ministerstvo životního prostředí předali dokumentaci EIA o vlivu stavby na životní prostředí. Teď nás čeká její veřejné projednání a bude záležet na resortu, jaké budou jeho následující kroky,“ řekl na jaře v rozhovoru pro Lidovky.cz šéf Ředitelství silnic a dálnic Jan Kroupa. Do odhadů, kdy by mohla nová část okruhu stát, se pouštět nechtěl.

„Jsem velmi opatrný, dokud nemám stanovisko EIA. Z něj můžou vyplynout podmínky, které můžou mít vliv na stavbu jako takovou. Na druhou stranu už máme hotovu dokumentaci pro územní rozhodnutí. Ve chvíli, kdy dostaneme stanovisko EIA, můžeme velmi rychle o územní rozhodnutí požádat,“ shrnul Kroupa aktuální situaci.

Náročné úřednické kolečko

Nynější pokus Prahy vyhnat kamiony z města – pokud jej nezarazí nějaká politická dohoda – musí projít náročným úřednickým procesem.

Nejprve předloží silničně správní odbor magistrátu, který je na politickém vedení nezávislý, příslušná řešení. K nim se budou vyjadřovat dotčené orgány, tedy policie a ministerstvo dopravy, ale také Středočeský kraj nebo zasažené obce.

Policejní prezidium o věci ví, nicméně ji v tuto chvíli nechce vyjadřovat, protože magistrátní návrh zatím nemá k dispozici. Už nyní je ale zřejmé, že podporu na ministerstvu dopravy bude Praha hledat jen těžko.

„Věříme, že v rámci řízení před silničním správním úřadem nakonec tato varianta neprojde i kvůli nesouhlasnému stanovisku policie. Předpokládáme, že proti tomuto návrhu bude kromě ministerstva dopravy také dotčený Středočeský kraj a obce. Písemné připomínky a námitky lze podat ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění,“ popsal mluvčí resortu Zdeněk Neusar.

Pražští radní si netroufají odhadovat, kdy by v pro ně ideálním případě mohl zákaz vjezdu kamionů začít platit. „Záleží na rozhodnutí státní správy,“ odvětil lakonicky radní pro dopravu Petr Dolínek z ČSSD.