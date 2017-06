Italský šéf měl lístek na trajekt. Soud kvůli tomu odročil spor o hlavní nádraží

Developer z Itálie hned dvěma listopadovými žalobami napadl skutečnost, že mu Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) loni z různých důvodů neprodloužila nájemní smlouvu. V jedné požaduje vyplacení 776 milionů za opravu odbavovací haly a stavbu obchodů. V další žalobě pak dokonce zpochybňuje skutečnost, že hlavní nádraží v Praze patří SŽDC.

Podle Grandi Stazioni jsou totiž majitelem stále České dráhy, loňské převedení zhruba 1500 železničních budov na SŽDC považuje firma za neplatné. Správci železnice by tak podle tohoto výkladu neměli nárok italskou společnost z největšího českého nádraží „vyhodit“.

A právě tento spor – v němž jsou žalovanými stranami ČD i SŽDC – měl 9. srpna začít řešit Obvodní soud pro Prahu 2. Místo toho se jím bude zabývat až 20. září, vyhověl totiž žádosti Grandi Stazioni o odročení.

V odůvodnění soudu stojí, že důvodem odložení jednání je „nepřítomnost jednatele žalobce (jenž chce být u jednání přítomen) v České republice (zakoupena jízdenka na trajekt Itálie – Řecko ještě před nařízením jednání).“

Přihlaste se k novému newsletteru Ranní briefing





Lidovky.cz oslovily tuzemského jednatele Grandi Stazioni Andreu Odoardiho, na zaslanou textovou zprávu však nereagoval. V minulosti všechny dotazy vždy odmítal stručným „bez komentáře.“



Vyjadřovat se k neobvyklému odročení nechtěly ani žalované státní firmy SŽDC a ČD. „Můžeme pouze potvrdit skutečnost, že soud projednání odročil,“ odpověděl mluvčí železničního dopravce Petr Šťáhlavský.

Dráhy mají mimochodem od května alespoň o jednu starost méně. Obvodní soud pro Prahu 1 označil právní nárok Grandi Stazioni na odškodné 776 milionů vůči Českým drahám, bývalému vlastníkovi největší stanice v zemi, jako neodůvodněný a ne zcela pochopitelný.

V případu žaloby na určení vlastnictví hlavního nádraží, jehož se týká odročení, však ČD stále figurují spolu se SŽDC.

Italové si loni neúspěšně nárokovali prodloužení nájemní smlouvy o dalších 30 let. Žalobou si následně řekli o 776 milionů korun, tedy peníze utracené za rekonstrukci. Ještě loni zaplatila SŽDC společnosti Grandi Stazioni 565 milionů, tedy jen část požadované sumy.

Jedním z důvodů bylo to, že developer do požadované částky započetl i položku týkající se nádraží v Karlových Varech.

Přetahovaná o velké peníze začala poté, co SŽDC loni v říjnu odmítla investorovi prodloužit nájem o dalších třicet let. Podle ní by bylo nutné vybrat nového správce stanice v soutěži, ne prodloužit smlouvu automaticky tomu stávajícímu.



Italové navíc nestihli opravit historickou část nádraží, což byl jeden z jejich závazků. Rekonstrukce se dočkala jen odbavovací hala a část fasády.

SŽDC převzala loni v létě většinu tuzemských nádraží od Českých drah. Původně její vedení kalkulovalo s možností, že firmě Grandi Stazioni nemusí podle znění dané smlouvy vyplatit ani korunu odstupného. Tuto možnost ale později zavrhlo.