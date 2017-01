Jak na zákaz segwayů? Naložit turistu, vysadit ho s vozítkem v 'povolené' Praze

Na Staroměstském náměstí či v okolních uličkách je byznys s elektrickými vozítky de facto mrtvý. Politici tam jízdy, na něž si stěžovala řada místních i kolemjdoucích, zakázali. Některé půjčovny ukončily činnost, jiné se ale snaží držet byznys při životě „za každou cenu“.

Z Prahy 1, kterou dříve brázdily i stovky segwayů naráz, je nyní pouze zóna „odchytu“ turistů. K němu docházelo podle strážníků v uplynulém měsíci například v dolní části „Václaváku“, na náměstí Republiky či Staroměstském náměstí.

„Trend je nyní takový, že do zakázané zóny dovezou provozovatelé několik samovyvažovacích vozítek a nabízejí tam turistům své služby. Používají tedy vozítka jako poutač. Poté je i s turisty odvezou do míst, kde tato jízda není zakázána,“ popisuje novou strategii půjčoven mluvčí městské policie Irena Seifertová.

„Ostrůvkem svobody“ pro dvoukolky s řídítky je v tomto případě zejména Praha 2, jejíž část Vinohrad se přímo dotýká historického centra metropole. Zákazy na podstatné části svých území si na rozdíl od ní z preventivních důvodů vymohly už například radnice Prahy 3, 4, 7 nebo 8. Kvůli tomu se jízdy z centra logicky přesunuly na „dvojku“, kde turisté absolvují vyjížďky mezi starými činžáky.

V Praze nyní stojí celkem 610 značek ohraničujících zapovězené území. Často na místech, kde segwaye nejezdily. Pro firmy je proto přesun do jiných částí města jednou z mála šancí, jak resuscitovat byznys. Někteří z nich nadto hovoří o žalobách proti hlavnímu městu a stěžují si mimo jiné na plošnost zákazů a jejich údajný rozpor s českými normami.

Aktuální stav pro území, kam v Praze nesmí vozítka segway.

„Naše společnost respektuje zákon a kvůli tomu jezdíme se zákazníky minibusem do povolených zón a provozujeme naši činnost tam. Jde o Prahu 2, 5, 10 a podobně,“ vyjmenovává Vladimir Rybinsky z půjčovny Euro Segway Prague.

I tato strategie má však svá úskalí. A to především v případě půjčoven, které nabízí služby zahraničním návštěvníkům přímo na ulici a ne ve svých kamenných provozovnách. Městská policie už kvůli této formě propagace řešila pět případů v centru Prahy. Udělila dvě pokuty a třikrát poslala prohřešky k řešení do správního řízení.

„Provozovatelé se mohou dopustit hned několika protiprávních jednání, například porušení tržního řádu - nedovolené nabízení služby, porušení zákazu pouliční reklamy nebo neoprávněného záboru veřejného prostranství. Za něj může strážník na místě udělit blokovou pokutu až do výše pěti tisíc korun,“ říká mluvčí městské policie Seifertová.

Na organizované skupiny s průvodcem se strážníci nyní zaměřují hlavně na území výše uvedené Prahy 2. Kvůli příliš rychlé jízdě (vozítko nesmí na chodníku překročit rychlost chodce – pozn. red.), ohrožování kolemjdoucích nebo nedodržení jízdy v řadě za sebou řešili zatím v této městské části třináct přestupků. Tresty pak míří především na průvodce.

Nastalá situace se logicky nelíbí politikům z radnice Prahy 2. Městská část je kromě náměstí Míru, kam vozítka už nyní nesmí, jednou z posledních povolených zón v širším centru metropole. Dá se očekávat, že jím dlouho nezůstane.

Tamní radní už schválili dopis, který pošlou primátorce Adrianě Krnáčové (ANO) a jejímu náměstkovi pro dopravu Petru Dolínkovi (ČSSD). Budou žádat změnu červencového nařízení hlavního města tak, aby zákaz nově zahrnoval i celé území Prahy 2.

„Než hlavní město Praha nařízení změní, budou cesty na vstupu do parků, na které zákaz dosud nedopadá, osazeny dopravními značkami se zákazem pohybu osobních přepravníků. Cesty v parcích jsou veřejně přístupnými účelovými komunikacemi, na kterých uvedené řešení zákon umožňuje. Byť jsou na to různé názory, paralelně platí vyhláška o ochraně veřejné zeleně, která jízdu v parcích až na výjimky rovněž zakazuje,“ vysvětluje místostarosta Prahy 2 Václav Vondrášek (ODS).

Zákaz jízdy segwayů a příbuzných vozítek umožnila změna zákona o silničním provozu, která definovala, co to je segway. Do té doby norma na vozítka pohlížela jako na chodce. Následně Praha vydala nařízení, která zakazuje vjezd takzvaných osobních přepravníků. Z nich nejznámější je právě segway, patří mezi ně ale i minisegway nebo samovyvažovací jednokolka.

Celkem se v ulicích Prahy objevilo 610 zákazových značek vymezujících zónu, v níž zákaz platí. Cedule se nacházejí celkem ve 250 lokalitách a Prahu vyšly na 3,7 milionu korun. Jeden kus tedy stál zhruba na šest tisíc korun.