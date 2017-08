Miliony turistů v Česku bydlí mimo hotely. Státu unikají peníze, řešení není

PRAHA Obrázek skupinky turistů prohledávajících zvonky u vchodu je v českých městech stále častější. Namísto hotelů a hostelů se totiž ubytovávají v soukromých bytech, které si pronajímají přes online portály v čele s Airbnb a Booking.com.

Jen za první tři čtvrtiny loňského roku přijelo do Česka podle agentury CzechTourism 2,2 milionu turistů, kteří se ubytovali v soukromí. Na Booking.com lze v Česku najít nejen hotely, ale i přes 4600 soukromých apartmánů, z toho 1800 v Praze.

Na Airbnb pak lze vybírat dokonce z deseti tisíc soukromých českých nabídek, přičemž zhruba 70 procent jich je v Praze, která je v tomto ubytování celosvětově už devátá.

V nemálo případech přitom jde o regulérní byznys. Pronajímatel přes Airbnb si v hlavním městě ročně přijde v průměru na více než 105 tisíc korun. Se systémovým řešením globálního trendu u nás ale zatím od roku 2012, kdy odstartovala česká verze Airbnb, nikdo nepřišel.

Krátkodobé pronájmy zvedají ceny bytů

Státu a městům unikají nemalé peníze na daních a místních poplatcích. Úřady si s tím ale stále nevědí rady a přehazují si odpovědnost. Navíc krátkodobé pronájmy obsazují stále více bytů, především menších. V některých oblastech tím přispívají k růstu jejich cen a cen dlouhodobých pronájmů.

„Lidé hledají možnosti investice v době, kdy úročení vkladů je minimální. Levné hypotéky a ekonomický optimismus zase zvyšují obecnou poptávku po realitách,“ vysvětluje Jan Zachystal z kanceláře RE/MAX Alfa.

Byt na krátkodobý pronájem dává smysl jen v určitých lokalitách. Mimo Prahu jde o turisticky oblíbené destinace, v metropoli pak hlavně o centrum. „Zájem se rozšiřuje do lokalit s dobrou dopravní dostupností,“ dodává Denisa Višňovská, partnerka realitní kanceláře Lexxus.

Musejí mít byty EET?

Rozrůstat se u nás přitom začínají i další podobné online platformy, jako HomeAway či třeba Vacation Rentals.



Zatímco ale třeba Estonsko s těmito firmami spolupracuje a začleňuje je do daňového systému, v Česku se úřady do řešení pouštět nechtějí a čekají, jak se rozhodne „Evropa“. Na otázky, jestli někdo kontroluje odvádění daní nebo třeba i bezpečnostní požadavky, odpovídají úředníci vyhýbavě.



Podrobnou analýzu takzvané sdílené ekonomiky, včetně právě ubytování, připravuje Úřad vlády, který ji již představil tripartitě a zveřejní ji v druhé polovině srpna. „Na jejím základě dostanou od vlády úkoly jednotlivé resorty,“ říká vládní digitální koordinátor Ondřej Malý.

Problém neplacení daní by měla řešit elektronická evidence tržeb (EET), která pro hotely a restaurace platí už tři čtvrtě roku. Při jejím zavedení úředníci tvrdili, že se vztahuje i na krátkodobé pronájmy, a podle informací dosud zveřejněných ministerstvem financí Airbnb povinnost EET naplňuje. Dnes už jsou ale výrazně zdrženlivější.

Každý případ je třeba posuzovat jednotlivě

„Vztah Airbnb k evidenci tržeb je poměrně komplikovaný, podle našich analýz jsou používány různé modely sjednávání těchto služeb a jejich placení. Nelze proto paušálně říct, zda takovýto podnikatel má, nebo nemá povinnost elektronicky evidovat tržby. Vždy je třeba případ posuzovat jednotlivě a ve vztahu ke konkrétním okolnostem,“ uvedla Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství (GFŘ).

V centrále Airbnb už se kvůli povinnosti vydávat v Česku účtenky sešli vedoucí právníci. Rovněž bez výsledku.

Jak Airbnb, tak Booking.com shodně tvrdí, že všichni, kteří u nich chtějí inzerovat, musejí splňovat místní podmínky pronájmu nemovitostí. Podle Asociace hotelů a restaurací tomu tak často není, což posiluje šedou ekonomiku. Navíc takto ubytovaní turisté neplatí místní poplatky jako v tradičních ubytovacích zařízeních.

Soukromé ubytování turistů v Česku.

Praha, jejíž primátorka Adriana Krnáčová chtěla v jednu chvíli podobné pronájmy zakázat, říká, že řešení problému není v její moci.



„Kontroly probíhají, ale standardní, které je možné uskutečňovat v rámci platné legislativy. Například zda nedochází k porušování živnostenského zákona. Řešit tuto problematiku lze jen formou zákonů, proto jednáme na toto téma s ministerstvy,“ říká Vladimír Řepka, vedoucí magistrátního oddělení komunikace.

Podle ministerstva financí jde o odpovědnost GFŘ. „Vzhledem k tomu, že je většina činností přes sdílenou ekonomiku z daňového pohledu celosvětovým problémem, zapojujeme se do pracovních skupin v rámci EU,“ uvádí Petlachová. S tím, že GFŘ kontroly ani doměrky daní neeviduje podle druhu činnosti, a proto nelze říci, kolikrát si kontroloři „posvítili“ na pronajímatele přes Airbnb a kolikrát třeba na hotely.

ČOI se k problému nezná

Věci se nechce chopit ani Česká obchodní inspekce (ČOI), podle které nespadá do její kompetence, protože sama nemůže vstupovat do dohody dvou spotřebitelů.



„V případě těchto služeb nelze uplatnit zákon o ochraně spotřebitele, protože ten se dá aplikovat výhradně na smluvní vztah mezi spotřebitelem a podnikatelem. Dohodnou-li se dva spotřebitelé mezi sebou například na ubytování, nejsou stanoveny žádné povinnosti ani ustanovení běžně vyplývající z tohoto zákona,“ uvedl mluvčí Jiří Fröhlich s tím, že kontrolována může být platforma samotná, ale stížnosti na ni nejsou.

Jak vysvětluje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest, provozovatelem například portálu Airbnb pro Evropu je irská společnost. „Zjistí-li Česká obchodní inspekce pochybení ze strany tohoto podnikajícího subjektu, měla by konat ve spolupráci s irskými dozorovými orgány,“ říká.

Teprve pokud by se prokázalo, že pronajímatel ve skutečnosti poskytuje ubytování jako podnikatelskou činnost, mohla by podle něj ČOI zasáhnout. Pokud by navíc k podnikání neměl oprávnění, měl by se tím jako přestupkem zabývat i živnostenský úřad.