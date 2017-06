Němci trestají České dráhy. Vagóny pro linku do Berlína jsou zpožděné a poruchové

EXKLUZIVNÍ TRASA Přímé vlaky EuroCity jezdí z Prahy a Ústí nad Labem do Drážďan a Berlína každé dvě hodiny .

Část z nich pokračuje až do přístavního města Hamburk .

Exkluzivní smlouvu na pět let podepsaly ČD s s Deutsche Bahn v květnu 2015 . Do té doby ji vždy obě strany prodlužovaly jen o rok.

Součástí dohody bylo zkvalitnění vozového parku a důraz na marketing trasy.

Repasované vozy Siemens můžou jet rychlostí až 200 km/h, mají mít wi-fi připojení, USB zásuvky či upravené sedačky.

O získání této trati několik let usiloval RegioJet Radima Jančury. DB s ním dokonce vedly exkluzivní jednání. Z obchodu ale sešlo a Němci se nakonec dohodli s ČD.