Noční mráz na Moravě znovu devastoval víno a ovoce. Někde se vůbec neurodí

Úroda ovoce může být po mrazech z úterní noci na jižní Moravě ještě nižší než loni, řekl předseda Ovocnářské unie Moravy a Slezska Ivo Pokorný. Jde již o druhý mrazivý zásah v citlivém období kvetení a začátku tvorby plodů. Tvrdý zásah dostala i vinná réva. Na jižní Moravě trvaly mrazy v noci několik hodin a pohybovaly se od minus jednoho do minus tří stupňů.

Loňské škody činily téměř 400 milionů korun za celou republiku, nejvíce však byla postižená jižní Morava, meruňky se prakticky neurodily. Jejich úroda bude i letos velmi chabá.

První mrazy, které pěstitele ovoce letos poškodily, přišly v noci na 21. dubna. „Po nich to ještě vypadalo lépe než loni. Teď se obávám, že to bude horší, někde se nemusí urodit nic. Vyzvali jsme naše členy, aby nám do dneška poslali odhad. Po úterní noci s tím ale ještě počkáme,“ řekl Pokorný. Rozsah škod však zatím nedokáže odhadnout.



I tak bude ale rozsah zřejmý až později. Zatím se nedá odhadnout, jak velký bude propad ovoce, než dozraje. Obvykle dělají ovocnáři odhad úrody k 15. červnu. Na cenách ovoce v obchodech se mrazy tolik neprojeví díky dovozům, nicméně pro pěstitele může být druhý rok výrazného výpadku tržeb velmi komplikovaný a slabší firmy může i položit.

Vinohrady: Škody za stamiliony

Ve vinohradech způsobil mráz škody ve stovkách milionů korun. Podle prvních odhadů vinařů budou větší než při dubnových mrazech, řekl výkonný ředitel Svazu vinařů Martin Půček. Nejvíce poškozené jsou některé oblasti Hodonínska. Dubnové škody na vinicích se podle vinařů vyšplhaly až na půl miliardy korun.

Problém se dotkl především mladé výsadby. Keř, který byl vyrašený a postihly jej dubnové mrazy, ještě obrazil. Podruhé to už ale zřejmě neudělá.

V některých kotlinách teploty z úterý na středu klesly až k minus pěti stupňům. „Réva byla už vyrašená, takže náchylnost na mráz je velmi intenzivní. Obecně se dá říci, že réva v tomto stadiu vydrží teploty do minus jednoho stupně,“ uvedl Půček.

Škody jsou podle jednotlivých oblastí rozdílné. Mrazy zasáhly Znojemsko, ale nebyly tam tak silné. Dobře dopadl také Mikulov, Valtice nebo okolí Pálavy. Nejhorší je situace v některých částech Hodonínska, například v Mutěnicích. „Špatné je to i v Podluží od Hodonína po Břeclav,“ uvedl Půček s tím, že detailní vyčíslení škod na neprodaném víně je zatím předčasné. Svaz vinařů bude firmám posílat dotazníky a až z nich přesnou částku získá. To bude ale několik dní trvat.

Mrazy postihly vinice už druhým rokem po sobě. Loni vinaři škody vyčíslili na více než miliardu korun. Jako jedno z nejvhodnější opatření se v letošním roce ukázaly protimrazové svíce. Svaz vinařů proto bude chtít po státu speciální dotační program na neinvestiční dotaci na nákup mazutových či parafínových svící, bude chtít i zvýšení kompenzací z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) z garantované pětadvacetiprocentní podpory na 65 procent.