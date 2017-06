Rozsáhlé rušení letů způsobila prostá chyba. Technik vypnul přívod elektřiny

Jeden z techniků údajně omylem vypnul přívod elektrické energie, když prováděl běžnou údržbu. Následný kolaps počítačů přinutil aerolinky rušit lety z letišť Heathrow and Gatwick, protože nebyl k dispozici funkční záložní systém.



Plný provoz BA obnovily až v úterý a nyní sčítají škody, které půjdou do milionů liber.

Agentura AP připomíná, že většina zavedených aerolinek užívá starší počítačové systémy a oddaluje jejich modernizaci z obavy, že je vyjde příliš draho. Aby zůstaly konkurenceschopné, propouštějí navíc personál.

Britská odborová organizace GMB dala počítačový výpadek do souvislosti s loňským propouštěním odborníků na IT v BA. Stovky těchto pracovních pozic byly přesunuty do Indie. Zástupce GMB Mick Rix agentuře AP řekl, že kdyby BA neudělaly, dalo se problému předejít.