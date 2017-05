‚Nedokázali říct, co po nás chtějí‘. Soud smetl žalobu Italů na České dráhy

Zároveň soud „nechal žít“ žalobu Grandi Stazioni proti Správě železniční dopravní cesty (SŽDC), současnému vlastníkovi pražského hlavního nádraží. U ČD vyhodnotil právní nárok jako neodůvodněný a ne zcela pochopitelný.



„Firma Grandi Stazioni požadovala po Českých drahách, Správě železniční dopravní cesty a České republice náhradu finančních prostředků, které údajně proinvestovala v rámci rekonstrukce pražského hlavního nádraží. Přes výzvu soudu k opravě však nedokázala dostatečně srozumitelně formulovat, čeho že se touto žalobou domáhá konkrétně na Českých drahách. Soud tak žalobu ve vztahu nám odmítl pro nesrozumitelnost a neurčitost,“ vysvětlil mluvčí Českých drah Radek Joklík.



Firma Grandi Stazioni se k věci rozhodla mlčet. „ Bez komentáře. Děkuji,“ vzkázal její český jednatel Andrea Odoardi.



Italové si loni neúspěšně nárokovali prodloužení nájemní smlouvy na hlavním nádraží o dalších 30 let. Žalobou si řekli o 776 milionů korun, tedy peníze utracené za rekonstrukci. Podali ji na Správu železniční cesty a České dráhy. Tedy na současného i bývalého majitele největší vlakové stanice v zemi.

Ještě loni zaplatila SŽDC společnosti Grandi Stazioni 565 milionů, tedyjen část požadované sumy. Jedním z důvodů bylo to, že developer do požadované částky započetl i položku týkající se nádraží v Karlových Varech.

Přetahovaná o velké peníze začala poté, co SŽDC loni v říjnu odmítla investorovi prodloužit nájem o dalších třicet let. Podle ní by bylo nutné vybrat nového správce stanice v soutěži, ne prodloužit smlouvu automaticky tomu stávajícímu. Italové navíc nestihli opravit historickou část nádraží, což byl jeden z jejich závazků. Rekonstrukce se dočkala jen odbavovací hala a část fasády.

SŽDC převzala loni v létě většinu tuzemských nádraží od Českých drah. Původně její vedení kalkulovalo s možností, že firmě Grandi Stazioni nemusí podle znění dané smlouvy vyplatit ani korunu odstupného. Tuto možnost ale později zavrhlo.