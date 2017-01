Zájem o koupi bytů poklesne, ceny nemovitostí však porostou

Podle odhadů makléřů zájem o koupi bytů v Česku razantně poklesne. Ceny za nemovitosti však půjdou nahoru, protože jich stále není na trhu dostatek.

Realitní kanceláře předpovídají, že meziroční pokles zájmu o bydlení bude markantní. „Odhadujeme, že poptávka klesne u nových bytů i \’secondhandu\’ o deset až dvacet procent,“ myslí si partnerka realitní kanceláře Lexxus Denisa Višňovská.

Příčin poklesu zájmu je hned několik. Jednou z nich je i omezení maximální výše hypoték. Česká národní banka totiž ještě přitvrdí: od dubna sníží maximální výši hypotečního úvěru z 95 na 90 procent ceny nemovitosti.

„Cesta k pořízení nemovitosti se tak mnohým klientům zkomplikuje a celý hypoteční trh se kvůli aktuálním změnám zpomalí,“ míní generální ředitel a předseda představenstva Hypoteční banky Jan Sadil.

Dalším faktorem je nedávná změna plátce daně z nemovitosti. „Daň z nabytí nemovitosti od listopadu neplatí prodávající, ale kupující. Ceny nemovitostí se však o výši daně adekvátně nesnížily. Skokově tak o čtyři procenta zdražily,“ upozorňuje ředitel realitní kanceláře Maxima Reality Vladimír Zuzák.

Zatímco zájem klientů o byty pravděpodobně opadne, sumy za nabízené bydlení porostou. A to přesto, že průměrné částky za starší i nové byty na podzim převyšovaly 70 tisíc korun za metr čtvereční. „Ceny novostaveb by se letos mohly zvednout o pět až deset procent, u starších bytů bude nárůst do pěti procent,“ odhaduje Zuzák.

„Pro realitní kanceláře byl uplynulý rok dobrý v tom, že prodaly prakticky cokoli. Nabídka ale byla nízká. Někteří dokonce uzavřeli meziročně méně transakcí, protože neměli co prodávat. V Praze je akutní nedostatek bytů. Ceny bydlení proto nemohou klesat,“ míní šéf Maxima Reality Zuzák.

Přesto ne všichni věští letošnímu roku pohromu. Developerská společnost Trigema, která se zabývá průzkumy rezidentního trhu, věří, že ke změně poptávky dojde až v příštím roce.

„Hypoteční podmínky pro pořízení bytu jsou stále ještě výhodné,“ tvrdí mluvčí společnosti Radek Polák.