Majiteli Benziny hořelo v rafinériích, chyběla nafta. Pomohly státní rezervy

CO SE STALO V UNIPETROLU Kralupská i litvínovská rafinerie patří společnosti Unipetrol. Jejich výpadky logicky ovlivňují situaci na­ českém trhu. Kralupy postihl 4. prosince požár , kvůli němuž byla na více než týden zastavena výroba nafty.

Mimořádná událost způsobila pokles produkce na třetinu.