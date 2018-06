Šéf vývoje Tatry: Návrat k osobním autům by byla sebevražda

Když mu zazvoní telefon, ozve se píseň české kapely Mirai „Slovo nejde neexistuje“. „Tím štvu svoje podřízené,“ směje se Radomír Smolka (45). Na první pohled nenápadný muž je technický ředitel a místopředseda představenstva společnosti Tatra Trucks. Jako šéfkonstruktér stál za vývojem současného špičkového modelu náklaďáku Phoenix a o Tatře ví snad všechno, napsal o ní i knížku. Až to občas vypadá, že v Kopřivnici patří k inventáři. „Jsem Tatrou praštěný odmalička. Vždycky jsem chtěl dělat Tatry,“ říká Smolka.

Advertoriál

Nakonec jste byl jejich šéfkonstruktérem. Jak jste se dostal ke splnění toho snu?

Když mi bylo čtrnáct, nadchl mě Karel Loprais, který jel s Tatrou Paříž-Dakar. Od té doby jsem tomu propadl. V Brně jsem vystudoval konstrukci motorů na strojní fakultě a od roku 1995 pracuji v Kopřivnici. Začínal jsem jako konstruktér motorů, pak jsem byl jako velký propagátor 3D vizualizací na půl roku zapůjčen na konstrukce kabin. Zůstal jsem tam čtyři roky. Pak už jsem začal dělat celá auta, od roku 2006 jsem byl šéf konstrukce a od roku 2010 jsem technický ředitel.

Pro Tatru jste se za tu dobu stal jednou z nejdůležitějších osobností.

No, pro místní jsem pořád náplava. Pocházím ze 40 kilometrů vzdálených Hustopečí nad Bečvou na pomezí Valašska a Hané. I když už mám taky krátký zobák a moje manželka je z Kopřivnice, ve fabrice asi budu náplavou navždycky.

V Kopřivnici jste zažil i ty nejhorší doby, kdy vám bylo nejhůř?

Po roce 2010 to nebylo dobré. Tehdejší vlastník neinvestoval, chtěl vytěžit, co nejvíc a na budoucnost se nehledělo. Měl jsem nabídky od konkurence, ale vydržel jsem. Věřil jsem, že se to obrátí. Jako desítky srdcařů, kteří pro Tatru pořád pracují.



Tatra si už skoro sto let hýčká unikátní koncepci podvozků, kterou poprvé využil váš předchůdce Hans Ledwinka už v roce 1923. Proč u ní zůstáváte?

Koncept nosné roury a nezávislého zavěšení se za ty roky mnohokrát osvědčil. Máme s tím dlouhodobou zkušenost, naše auta jsou v terénu nepřekonatelná. Není důvod něco zásadně měnit. Naopak si na tom budujeme konkurenční výhodu. Téměř nikdo jiný na nezávislém zavěšení kol nestaví. U tahačů bez pohonu všech kol určených pro silnice ten koncept nemá smysl a jeho zavádění speciálně pro náklaďáky do terénu se velkým výrobcům nevyplatí. Naopak my se na tento segment specializujeme a troufám si říct, že Tatra vždycky u nezávislého zavěšení kol zůstane.

Technický ředitel společnosti Tatra Trucks Radomír Smolka.

Dalším tatrováckým “pokladem“ je vzduchem chlazený motor. Chcete u něj zůstat?

Motor se začal vyrábět za války, kdy neexistoval žádný fridex nebo něco podobného. Vodou chlazené motory byly náročnější na výrobu i provoz. Tatra nabídla řešení, které obstálo v nejtěžších podmínkách. Ten motor je jednoduchý, blbuvzdorný, téměř bez elektroniky, nepřehřeje se, dá se opravit kladivem, spapá téměř jakékoliv palivo. U řady zákazníků je pořád žádaný. Stojí na něm Tatry 815 v české, slovenské, ale třeba i indické armádě. Spoléhají na něj čeští hasiči. Ty motory nám zajišťují pravidelné zakázky, byla by velká škoda tuhle cestu opustit.



Pro svoje auta ale nakupujete i vodou chlazené motory od zahraničních výrobců. Dokáže motor Tatra obstát?

V současnosti využíváme motory od partnerů zhruba u poloviny vyráběných aut. Model Phoenix díky vodou chlazenému motoru Paccar od společnosti DAF splňuje přísné emisní normy Euro6. To zatím s naším motorem neumíme. Tatra nemá zdroje na to, aby vyvinula úplně nový vlastní motor. Náklady na takový vývoj se ve světe pohybují kolem miliardy eur. To je pro nás ve hvězdách. Ale intenzivně pracujeme na tom, aby i naše vzduchem chlazené motory normu Euro6 splnily. Jde o náročnou a významnou evoluci, přesto věřím, že na konci letošního roku začneme motor testovat na lavici a příští rok v autech.

Vypadá to, že vaše vyzvánění na telefonu nelže. Opravdu pro vás slovo nejde neexistuje?

U nás jde skoro všechno. I věci, které se zdají na první pohled nesplnitelné. Musí to tak být. Už nejsme obrovský výrobce, před kterým se všichni skloní. Musíme hledat i malé díry na trhu a udělat všechno pro to, abychom je zaplnili. Stačí dobrý nápad, a jde to.

Technický ředitel společnosti Tatra Trucks Radomír Smolka. Je velkým fanouškem značky a o historii automobilky napsal knížku.

Může se někdy Tatra vrátit k výrobě osobních nebo užitkových aut?

Tak to můžu říct stoprocentně: ne! Konkurence mez výrobci nákladních aut je obrovská a u osobáků je dvojnásobná nebo trojnásobná. I malá auta dnes musí být vybavena velkým množstvím bezpečnostních technologií a náklady na výrobu rostou. Sice jsme tu ještě před dvaceti lety měli nějakou tradici výroby osobáků, ale dnes už jsme na nule. A myslet si, že někdo z nuly může na tomto trhu uspět, to je sen. Nebo spíš úplný nesmysl.

Jak vnímáte nástup autonomních technologií?

Tak to je něco jiného. Tohle je budoucnost nákladní dopravy a je dost možné, že v terénu se autonomní technologie prosadí ještě dřív než na silnici. Určité podmínky a provozy jsou pro to ideální. Například v zemědělství na polích nebo v dolech. Kde jinde by to mělo začít? Sice si zatím nedovedu představit, že by vozy jezdily úplně bez kontroly člověka sedícího v kabině, ale tomuto vývoji věnujeme velkou pozornost. Díváme se po technologiích, sledujeme vývoj. Obrovská výhoda je spolupráce s DAFem, který trendy také musí sledovat, ale máme i vlastní projekty i ve spolupráci s vysokými školami. Chceme být připraveni, chceme mít svoje technologie, chceme si je osahat.

Ovlivní váš byznys elektromobilita?

V naší kategorii je to trochu na vážkách. V podmínkách, pro které jsou naše auta určena, nebývá každých 100 kilometrů zásuvka. Spíš se poohlížíme po hybridních technologiích. Mám v hlavě koncept soběstačného auta v podstatě na principu dieselelektrické lokomotivy, kde je hlavní funkcí dieselového motoru dobíjet ten elektrický. To by mohla být budoucnost.