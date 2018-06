Vlakem v okolí Prahy lze jezdit za dvě ceny, o té levnější možnosti se neví

Praha Na pokladně Českých drah si můžete koupit na jeden vlak jízdenku Praha-Beroun za 64 korun, anebo taky za 46. Pokladny Českých drah totiž od dubna nabízejí i jízdenky Pražské integrované dopravy. Při počítání ceny podle tarifních pásem může jízdenka vyjít až o třicet procent levněji, napsal server Seznam Zprávy.

Mezi cenou jízdenek Pražské integrované dopravy a Českých drah, které oboje platí na stejných trasách kolem Prahy, může být někdy i významný rozdíl. Přitom lze oba typy sehnat na stejné pokladně: České dráhy prodávají i pražské jízdenky. Přednostně však nabízejí své, obvykle dražší, tarify.

Levnější jízdenky na pokladně Českých drah vydají na požádání. “České dráhy primárně nabízejí tarif Českých drah, nicméně když jim řeknete, že chcete jet na integrovanou jízdenku pražské integrované dopravy, tak vám ji prodají,” řekl serveru Seznam Zprávy mluvčí Ropidu Filip Drápal.



Protože ale ne na všech trasách je jízdenka PID levnější, musí si cestující sám před nákupem zjistit, která z obou možností je pro něj výhodnější. To platí obzvlášť, pokud člověk využívá slevovou In-kartu nebo jinou zvýhodněnou nabídku Českých drah, upozorňuje server Seznam Zprávy.

Spoje Českých drah na mnoha linkách se do systému Pražské integrované dopravy zapojily až v únoru. Platí to například právě i pro vytížený a výrazně zvýhodněný vlak do Berouna.