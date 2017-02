Nechtěné segwaye v Praze opouštějí i strážníci. Pošlou je na dětský tábor

KAUZA SEGWAY Zákaz jízdy segwayů a příbuzných vozítek umožnila změna zákona o silničním provozu , která definovala, co to je segway.

, která definovala, co to je segway. Do té doby norma na vozítka pohlížela jako na chodce . Následně Praha vydala nařízení, která zakazuje vjezd takzvaných osobních přepravníků.

Z nich nejznámější je právě segway, patří mezi ně ale i minisegway nebo samovyvažovací jednokolka.

Celkem se v ulicích Prahy objevilo 610 zákazových značek vymezujících zónu, v níž zákaz platí. Cedule se nacházejí celkem ve 250 lokalitách a Prahu vyšly na 3,7 milionu korun. Jeden kus tedy stál zhruba šest tisíc korun .

Zákaz se nachází v Praze 1 a v částech Prahy 2, 3, 4, 5 či 7 a 8. Nově o něj žádá Praha 2 pro zbytek svého území a Praha 10 pro území přiléhající k sousední Praze 2.