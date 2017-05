Nemáme dost peněz na stavbu silnic a dálnic, přiznal slovenský ministr

Érsek to ve čtvrtek řekl na konferenci zástupců stavebních společností. Podle nejnovější analýzy poradenské společnosti CEEC Research stavební firmy na Slovensku mírně snížily výhled letošního růstu svého odvětví.

„Největší problém je s finančními prostředky. Je třeba specifikovat stavby, které jsou nevyhnutelné. Pokud nebudu mít finanční krytí, nemohu vypsat soutěž,“ řekl ministr dopravy.

Dodatečné zdroje by stát podle ministra mohl získat uvolněním podmínek dluhové brzdy, která vládě pod hrozbou sankcí brání výrazněji zvyšovat zadlužení země. Na změnu příslušného ústavního zákona ovšem koalice premiéra Roberta Fica dostatek hlasů ve sněmovně nemá a největší opoziční strany již dříve myšlenku uvolnění pravidel dluhové brzdy odmítly.



Balík peněz z evropských fondů pro oblast výstavby infrastrukturních projektů Bratislava prakticky již rozdělila.

„Pokud neprojde dluhová brzda v Národní radě, musíme hledat další způsob financování, jako například projekty PPP,“ uvedl Érsek. V rámci projektů veřejně-soukromého partnerství investor silnice postaví a stát mu dílo postupně splácí.

Analytik nevládního institutu Ineko Ján Kovalčík vyjádření ministra ohledně potřeby změn pravidel dluhové brzdy odmítl. „Finance nejsou limitujícím faktorem. Agenda dluhové brzdy je jen zastíracím manévrem, že ministerstvo a Národní dálniční společnost nemají připravené žádné (větší) stavby,“ řekl.

Slovensko má zkušenosti s PPP projekty, a to u již postavených úseků rychlostní silnice u Nitry a Banské Bystrice. Stejným způsobem bude vybudováno zhruba 60 kilometrů dálnice a rychlostní silnice v okolí Bratislavy včetně nového dálničního obchvatu slovenské metropole. Ersék ovšem uvedl, že stát stále nemá vykoupené všechny pozemky pro tento projekt, byť smlouvu s konsorciem pod vedením španělské společnosti Cintra stát podepsal již před rokem.

Podle ministra se výstavba některých rozestavěných dálnicích úseků proti plánům opožďuje; Érsek se zmínil například o výstavbě nejdelšího dálničního tunelu u Žiliny.

Slovensko dosud nedokončilo ani výstavbu dálnice D1 z Bratislavy do Košic na východě země. Termín dokončení této dálnice, která spojí dvě největší slovenská města, byl v minulosti opakovaně odkládán. Slovensko také plánuje nové silnice do České republiky či do Polska.

Podle analýzy CEEC Research čtyři pětiny ředitelů stavebních společností očekávají v letošním roce zvýšení výkonů slovenského stavebnictví v průměru o čtyři procenta a v příštím roce o 2,3 procenta. Loni slovenské stavebnictví zaznamenalo propad o více než desetinu oproti předchozímu roku, kdy země dokončila čerpání peněz z fondů EU z předchozího rozpočtového období. Zakázky na budování a rekonstrukci dálnic či železnic na Slovensku v minulosti získaly i české firmy nebo jejich slovenské pobočky.