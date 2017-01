Slováci začali stavět dálnici, která zrychlí cesty do Česka a Polska

Nevládní slovenský institut INEKO dříve upozornil, že projekt je patrně předražený, byť vítězné konsorcium předložilo v tendru nabídku s nejnižší cenou 239,1 milionu eur, což je v přepočtu zhruba 6,45 miliardy korun.

Konsorcium pod vedením společnosti Strabag postaví 5,67 kilometru dálnice u města Čadca. Součástí projektu v náročném terénu je výstavba devatenácti mostů. Práce by měly být hotovy do čtyř let.

„Lidé žijící v Čadci a okolí jsou dlouhodobě vystaveni provozu velkého počtu aut, které jim komplikují život. Tato silnice propojí velmi perspektivní regiony Polska, Česka a Slovenska a přinese lepší dopravní spojení v rámci Evropy. Proto ji můžeme postavit s přispěním evropských zdrojů,“ řekl slovenský ministr dopravy Arpád Érsek.

Institut INEKO loni upozornil, že kilometr zmiňovaného úseku dálnice D3 přijde na více než 42 milionů eur (1,1 miliardy korun) a že nabídky stavebních firem v tendru se lišily jen minimálně. Podle institutu to je vyšší cena, než v jiných zemích stojí výstavba běžných i náročných tunelových úseků dálnic.

Jen malá část D3

Tendr na výstavbu úseku D3 vypsal slovenský správce dálnic NDS za předchozí vlády v roce 2015 a téměř současně s dalšími dvěma soutěžemi na postavení jiných úseků dálnic.



Érsek dříve uvedl, že vůči výsledku tendru se nikdo neodvolal a že bez podpisu kontraktu ohledně úseku dálnice D3 by Slovensko přišlo o peníze z unijního programu CEF, které nelze přesunout na jiné projekty.

Z plánované dálnice D3, která povede od Žiliny po hraniční přechod Skalité/Zwardoń s Polskem, je z celkové délky téměř 60 kilometrů hotova jen malá část. Některé další úseky jsou ve výstavbě. Na dálnici D3 se v budoucnu napojí připravovaná rychlostní silnice do Česka.