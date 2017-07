Zatarasená cesta? Dovoz aut do Prahy může být problém, říkají Škoda a spol.

PRAHA Největší česká automobilka Škoda Auto prodá za měsíc do Prahy zhruba tři tisíce aut. Řada z nich tam dorazí na plošině kamionu. Ovšem zavážení nových vozů do pražských autosalónů může být v budoucnu – kvůli plánovanému zákazu vjezdu kamionů do metropole – poměrně náročná operace.

Hrozící problém s transportem aut do Prahy by pochopitelně zkomplikoval život i dalším automobilkám nebo jejich dopravcům. Pro ně je v rámci českého trhu prodej v metropoli klíčový – ze všech nových osobních vozů v Česku jich bylo loni 43 procent zaregistrováno právě tam.

Radní z metropole před týdnem odhlasovali nejtvrdší možnost zákazu velkých nákladních aut. Zatarasili jim mimo jiné cestu na celou Jižní spojku, navazující Štěrboholskou radiálu a Spořilovskou ulici. Zákaz však musí získat „razítko“ od silničního úřadu a vyjadřovat se k němu bude například policie nebo ministerstvo dopravy, které je proti tomuto řešení.

„Komplikaci by způsobilo při transportu nových vozů do autosalonů Škoda, které se nacházejí na území hlavního města Prahy,“ připustil mluvčí mladoboleslavské automobilky Tomáš Kubík. Ať už dopadne úřední kolečko jakkoliv, firmy už nyní přemýšlejí, jak se s případnou nesnází vypořádají.

„Existují pro nás dvě řešení. Distribuci nových vozů bychom mohli zvládnout s menšími auty odpovídajícími velikosti odtahových vozů. Pravděpodobnější varianta je získat úřední povolení pro vjezd na určité komunikace, což většinou nebývá problém,“ popsal Tomáš Brada, marketingový manažer společnosti Gefco, která zajišťuje dopravu nových aut pro kolínskou automobilku TPCA (Toyota, Peugeot, Citroën – pozn. red.) a 45 procent z nich vozí kamiony.

Pokud by nastal pro Gefco krizový scénář, začala by firma situaci řešit zhruba měsíc před spuštěním zákazu. Náměstek pražské primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) – jeden z hlavních iniciátorů úplného zákazu – naznačil, že pro dopravce je možným řešením výše uvedená výjimka.

„Mohou si požádat o výjimku, kterou udělují městské části,“ uvedl Dolínek. Zákaz kamionů chce Praha prosadit zejména kvůli dopadu kamionové dopravy na zdraví obyvatel v metropoli, které nadměrně obtěžuje hluk a emise.



Podle dřívějších informací serveru Lidovky.cz má však jít především o politický tlak na ministerstvo dopravy na rychlejší dokončení klíčové části Pražského okruhu – tedy na jediné systémové řešení nákladní dopravy v Praze a okolí.

Kudy to objedeme?

Transport aut a dílů pro jejich výrobu by na rozdíl od dovážení přímo do Prahy žádnou „milost“ očekávat nemohla.



Zároveň ovšem jde o jednu z tepen české ekonomiky, která zemi živí. Auta a součástky pro jejich výrobu představují zhruba čtvrtinu tuzemské průmyslové výroby a přibližně sedmi procenty se podílí na tvorbě českého HDP.

CO ŘÍKÁ POLICIE „Současná zóna se týká především úzkého centra metropole. Zde jsou odběratelé zásobování především dodávkami do 3,5 tuny, a to především s ohledem na úzký profil komunikací v centru. Avšak, je-li nutné zásobování většími vozidly, je těmto autům, respektive jejich provozovatelům, vydávána Magistrátem hlavního města Prahy výjimka k vjezdu.“ Tomáš Hulan, mluvčí pražské policie

Jejich doprava skrze oblast Prahy by se mohla stát téměř neproveditelnou záležitostí. Příklad: pokud kamion naložený škodovkami pojede z boleslavské D10 ve směru na dálnici D5, nemohl by v oblasti Černého Mostu najet na Šterboholskou radiálu ani na Jižní spojku. Na nedokončený Pražský okruh, který by ho dovedl na plzeňskou dálnici, by se musel „protlouct“ středočeskými obcemi po okreskách.

„Konkrétní dopady na logistiku Škody Auto je v tuto chvíli předčasné hodnotit. Je však jisté, že by na základě tohoto opatření bylo třeba hledat objízdné trasy,“ řekl mluvčí automobilky Tomáš Kubík. Toho si je vědoma i společnost Gefco, které vozí peugeoty, citroëny a toyoty z kolínské TPCA.

„Vozidla, která teď využívají komunikace v Praze, budeme muset odklánět na silnice druhé a třetí třídy. Ty ovšem nejsou odpovídající, což může znamenat zpoždění zásilek. V konečném důsledku to bude pravděpodobně dočasná záležitost, ale nebude pro nás příjemná. Budeme muset časovat přepravu tak, aby nás to neovlivnilo. Problém může nastat, když na náhradních komunikacích vzniknou zácpy a zpoždění,“ doplnil Tomáš Brada z firmy Gefco.

Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) zatím nemá od členských firem zprávy o konkrétním vlivu případných omezujících opatření.

„Obecně ale platí, že většina dílů od stovek českých dodavatelů pro tuzemský a evropský autoprůmysl, se přepravuje kamiony po celém Česku, Prahu a okolí nevyjímaje. V době, kdy většina výrobců vozidel pracuje prakticky bez skladových zásob, systémem just in time, je přesné načasování dodávek klíčové. Pro mnoho automobilek je jediným skladem přijíždějící kamion,“ dodal mluvčí AutoSAP Miroslav Konvalina.