Babiš: Z dění v Bulharsku jsem šokovaný

PRAHA Premiérovi v demisi Andreji Babišovi (ANO) se nelíbí události, které kvůli prodeji firem ČEZ v Bulharsku v posledních dnech nabraly divoký vývoj. Podle Babiše se na miliardový obchod snesl stín pochybností, který bude chtít od vedení energetického gigantu vysvětlit.

LN Považujete za správné, že ČEZ dotáhl do konce prodej své bulharské větve?

Je to otázka, na kterou se mi těžce odpovídá. Od počátku jsem kritizoval manažery ČEZ za jejich počínání na Balkáně. Považuji jejich transakce za nevýhodné, netransparentní a podivné. U prodeje firem v Bulharsku mě generální ředitel ČEZ Daniel Beneš od začátku ubezpečoval, že jde o transparentní proces s jasnou a známou protistranou (míněna bulharská firma Inercom). Řekl mi, že na celé dění dohlíží dozorčí rada, která je průběžně o transakci informována.

LN V Bulharsku jsou vývojem prodeje překvapeni. V pátek kvůli obchodu rezignovala ministryně energetiky Temenužka Petkovová. Překvapil vás takto razantní krok?

Jsem v šoku z toho, co se děje v Bulharsku. Premiér Bojko Borisov navíc uvedl, že celou věc vyšetřují různé orgány. Vůbec té současné situaci nerozumím. Pan generální ředitel ČEZ by měl vysvětlit dozorčí radě, co se děje. Vývoj situace vrhá na transakci velice negativní světlo.

LN Považujete postup a podpis smlouvy s Inercomem za ukvapený? Měla dozorčí rada obchod zkontrolovat důkladněji?

To nevím. Vím jen, že zástupce ministerstva financí, konkrétně pan náměstek Ondřej Landa, se dlouhodobě na transakci netvářil. Podle našich informací a informací z médií se nám zdálo, že protistrana, Inercom, byla podivná. Vedení ČEZ nás ale ubezpečovalo, že je vše v pořádku. Navzdory tomu v Bulharsku odstoupila ministryně energetiky…

LN Řešil jste případ s bulharským premiérem? Podle bulharských médií jste si v pátek telefonovali.

Ne, nevolali jsme si. Viděli jsme se v Bruselu, ale neřešili jsme to, nešlo o bilaterální jednání a nebyl čas.

LN A plánujete s ním o věci diskutovat?

Nemohu to příliš řešit, protože ČEZ není státem stoprocentně vlastněná firma. Dobře víte, že v minulosti jsme se snažili zabránit prodeji bytů ČEZ v Písnici a problémům jejich nájemníků. ČEZ nás ale nerespektoval, víceméně si tato společnost dělá, co chce. ČEZ je stát ve státě.

LN V pondělí LN informovaly o tom, že část peněz Inercomu přislíbily firmy spojené s gruzínsko-ruským miliardářem Paatem Gamgoneišvilim. Pochybnosti nad tímto podnikatelem mimo jiné spočívají v tom, že uvázl v celosvětových kauzách s daňovými ráji Paradise Papers a Offshore Leaks. Neměla být taková skutečnost pro dozorčí radu ČEZ stopkou pro celou transakci?

Samozřejmě to působí negativně. Znovu opakuji, výstražná je pro mě reakce bulharských politiků a rezignace bulharské ministryně. Všechno to jsou negativní informace.

LN Bulharská rozvojová banka popírá, že by firmě Inercom, která to uvedla v podkladech pro dozorčí radu ČEZ, dala v dané transakci nějakou garanci či projevila zájem refinancovat úvěr od Evropské banky pro obnovu a rozvoj. Není to další problém pro důvěryhodnost obchodu?

Pokud by někdo podal dozorčí radě ČEZ lživé informace, byl by to velký problém. Jsem velice nepříjemně překvapený. Působení ČEZ v Bulharsku nebylo výhodné, prodej tamních firem měl špatnou situaci vyžehlit. Uvidíme, jak to celé dopadne. Těžko mohu za ČEZ mluvit, není to plně státní firma.