Kvůli prodeji ČEZ už zuří i bulharský premiér. Žádá vysvětlení od Babiše

SOFIE/PRAHA Na mimořádné tiskové konferenci bulharský premiér Bojko Borisov oznámil, že požádal českého ministerského předsedu Andreje Babiše o informace o prodeji tamních firem českého energetického giganta ČEZ. Kupujícím má být neznámá bulharská firma Inercom, jejíž původ finančních zdrojů vzbuzuje pochybnosti.

Borisova jednak v úterý vydráždil Babiš, který politické dění v balkánské zemi označil za šokující. Babiše zaskočil dle jeho slov fakt, že kvůli obchodu rezignovala bulharská ministryně energetiky. Druhým důvodem Borisovova naštvání byly informace, které v pondělí a v úterý přinesly Lidové noviny.

Informace se týkaly pochybných finančních zdrojů, kterými se Inercom zaštítil u dozorčí rady ČEZ, která na konci minulého týdne prodej posvětila. Na uhrazení částky kolem 8,5 miliardy korun se má podílet například rusko-gruzínský miliardář Paata Gamgoneišvili, který zanechal stopu v celosvětových kauzách daňových rájů Paradise Papers a Offshore Leaks. Inercom dozorčí radě ČEZ sdělil, že další část peněz mají firmě poskytnout banky. Bulharská rozvojová banka a Fibank však dávají po zveřejnění informací ruce pryč od transakce.



Premiér vypadal rozezleně

Premiér Borisov znejistěl a v úterý si vyžádal od Babiše podklady o financování Inercomu. Když na tiskové konferenci o záležitosti hovořil, působil rozezleně. „Když se do podkladů podívám, vidím rusko-gruzinské offshorové společnosti, dále ruské banky, bulharské banky a navíc takové, které v minulosti měly problémy,“ pronesl bulharský předseda vlády. Svými slovy potvrdil pochybnosti, o kterých LN v uplynulých dnech v souvislosti s prodejem bulharské větve ČEZ psaly.

Bulharský premiér Borisov už o víkendu nařídil úřadům, aby zevrubně transakci prověřily. Kontrolu mají provést Národní daňová správa a Státní agentura pro národní bezpečnost, do jejíž kompetence patří i boj proti závažné kriminalitě, včetně korupce. Viditelně rozčílený bulharský premiér v úterý dodal, že do prověřování obchodu zapojí i Bulharskou národní banku, která by měla zkontrolovat roli bulharských bank. Dodal, že teď nemá nástroje, jak prodeji zabránit, ale je odhodlán změnit zákon o energetice tak, aby to šlo.

V Bulharsku se z prodeje ČEZ stalo politické téma číslo 1. Kvůli transakci v pátek rezignovala bulharská ministryně energetiky Temenužka Petkovová, která čelí podezření, že je na vlastníky malé a prakticky neznámé firmy Inercom napojená. Borisov odmítl jakékoli spojení své vlády s touto firmou. Včera rezolutně prohlásil, že v žádném případě kvůli tomu nebude rezignovat.

Banky se vzpírají

Pozoruhodné je, jakým způsobem se k obchodu stavějí banky, o nichž Inercom tvrdil, že s jejich finanční podporou může počítat. Fibank v úterý v oficiálním prohlášení oznámila, že se nehodlá angažovat ve financování transakce. Podobně se vyjádřila i státní Bulharská rozvojová banka, která měla refinancovat dluh ČEZ vůči Evropské bance pro obnovu a rozvoj. Obě finanční instituce byly přitom v podkladech, které měla k dispozici dozorčí rada ČEZ, když schvalovala prodej.

Prodeji bulharských aktiv společnosti Inercom se představenstvo i dozorčí rada energetické společnosti ČEZ věnovaly několik měsíců, výhodnost nabídky potvrdily i externí posudky. Řekl to mluvčí ČEZ Ladislav Kříž v reakci na kritiku z úst českého premiéra v demisi Andreje Babiše, který Lidovým novinám řekl, že vedení firmy by mělo dozorčí radě prodej svého bulharského majetku vysvětlit.

Podle Kříže představenstvo i dozorčí rada měly k dispozici všechny informace, včetně shrnutí prověření kupujícího i způsobu financování transakce z jeho strany. „K tomuto se vyjadřoval i dodatečný externí audit zadaný dozorčí radou. Externí posudky rovněž potvrdily vítěznou nabídku jako jasně nejvýhodnější. Nebyly shledány takové pochybnosti, které by mohly vést vedení ČEZ k odmítnutí finančně nejlepší nabídky a eventuálně prodat aktiva za nižší cenu, a tím snížit hodnotu transakce pro naše akcionáře,“ uvedl Kříž.