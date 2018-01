Bulharský neklid kolem energetického gigantu ČEZ

PRAHA Energetický gigant ČEZ se postupně stahuje z Balkánu. Po problémech v Albánii se český kolos rozhodl opustit i trh v Bulharsku, kam vstoupil v roce 2004 a stal se tak největším zahraničním investorem do tamní energetiky. Oficiálním důvodem prodeje je zájem o koupi jeho aktiv. Není ale tajemstvím, že jsou za tím i spory s bulharskými úřady.

Podle zjištění LN by dnes podle původních plánů měla zasedat dozorčí rada ČEZ, která by měla dojít ke konečnému schválení mnohamiliardové transakce. Právě v těchto dnech probíhají intenzivní jednání o prodeji bulharské distribuční a prodejní společnosti za zhruba osm miliard korun (více než 300 milionů eur). Konkrétně ČEZ nabízí zájemcům tyto tři firmy: ČEZ Elektro, ČEZ Trade a ČEZ Elektrorazpredelenie Balgaria. Distribuční síť dodává elektřinu zhruba třem milionům lidí včetně obyvatel hlavního města Sofie. Na sklonku loňského roku se mu už podařilo prodat tepelnou elektrárnu ve Varně.



Na dotaz LN potvrdila mateřská společnost ČEZ, že v současnosti probíhá exkluzivní jednání s jedním zájemcem. „Obdrželi jsme vícero nabídek, ve finální fázi byly nabídky dvě a nyní probíhá exkluzivní jednání nad nejatraktivnější nabídkou. Nevyjadřujeme se však k aktuálnímu stavu jednání, podle podmínek tendru ani nemůžeme,“ řekl LN mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Neznámý zájemce

Podle informací bulharského deníku 24 časa a ekonomického týdeníku Kapital z konce prosince tímto zájemcem má být málo známá bulharská společnost Inercom Group. Obě média vyjadřují přitom ve svých článcích pochybnosti o zkušenostech a finančních zdrojích rodinné firmy z jihobulharského okresního města Pazardžiku. Do začátku prosince se přitom zdálo, že vítězem tendru bude bulharsko-indické konsorcium Future Energy. Favorita však ČEZ koncem roku podle bulharských médií musel vyřadit, neboť spadl do insolvence a přišel o licenci obchodníka s energií.

Podle veřejně dostupných informací vlastní firma Inercom tři fotovoltaické parky. Zabývá se mimo jiné i sanací panelových domů a v roce 2016 skončila ve ztrátě. „V energetickém prostředí je Inercom málo známá,“ píše týdeník Kapital. „Firmu řídí Ginka Varbakovová. Manžel Slavčo Varbakov se v podnikání oficiálně neukazuje, neboť v minulosti řídil jinou firmu, která v roce 2011 zkrachovala,“ píše bulharský týdeník.

V článku se dále spekuluje o finanční kondici Inercom Group. „Zdroje obeznámené s jednáním tvrdí, že ve své původní nabídce Inercom nepředložila dohodu s bankou, ale dopisy o financování offshorovými společnostmi,“ stojí v článku Kapitalu. Pokud by firma nedisponovala bankovními garancemi a peníze získala od neprůhledných offshorových firem sídlících v daňových rájích, nebylo by dohledatelné, kdo za nákupem aktiv za zhruba osm miliard korun ve skutečnosti stojí.

V takovém případě by podle Kapitalu do procesu prodeje mohla promluvit i Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), která podnikání ČEZ v Bulharsku spolufinancovala. Banku by pak mohly zajímat podrobnosti týkající se prodeje bulharských společností ČEZ.

Najít detailnější informace o společnosti Inercom Group není jednoduché. LN se podařilo získat alespoň telefonický kontakt na majitelku a ředitelku Ginku Varbakovovou. Na hovor však reagovala pouze její asistentka, která uvedla, že Varbakovová je v zahraničí a nelze s ní nyní mluvit.

Politicky ožehavé

Dění kolem ČEZ má v hlavním městě Sofii významný politický přesah. Před čtyřmi lety kvůli vysokým cenám elektřiny propukly masové demonstrace, jejichž terčem byl právě i český polostátní gigant. ČEZ od té doby vede s bulharským státem mezinárodní arbitráž, jejíž výsledek by mohl být znám už letos. Hospodaření firmy zároveň prověřuje bulharské státní zastupitelství.

V pondělí do Bulharska letěl premiér v demisi Andrej Babiš, který se setkal s tamním předsedou vlády Bojkem Borisovem. Předseda ANO nechtěl svou cestu komentovat. Oficiálním důvodem návštěvy byla skutečnost, že Bulharsko nyní předsedá Evropské unii. Je však velmi pravděpodobné, že oba premiéři se ve svém rozhovoru dotkli i miliardové transakce bulharských aktiv ČEZ.

Na českém vládním webu bylo možné se dočíst, že předmětem setkání bude i „ekonomická spolupráce obou zemí“. „Každá taková transakce je schvalována v souladu se stanovami společnosti, kde mají své postavení a povinnosti jak představenstvo, tak i dozorčí rada. Do doby cesty pana premiéra do Sofie není plánováno žádné zasedání orgánů společnosti,“ řekl LN mluvčí ČEZ Kříž. Dodal, že jde o zcela výjimečnou transakci, kterou se zabývá celé představenstvo ČEZ a jako celek o ní bude také rozhodovat.

Další česká stopa

Zatímco v Bulharsku je Inercom neznámou společností, v jejích orgánech donedávna seděly osoby, které jsou zajímavé z českého pohledu. Jde o české manažerky Pavlínu Filipi a Magdalénu Mráčkovou, které v Inercomu zastupovaly českého finančníka a miliardáře Zdeňka Zemka z ocelářské skupiny Z-Group. Zemek totiž s Inercomem obchodně spolupracoval. „Pan Varbakov byl mým obchodním partnerem, stavěli jsme spolu solární elektrárny v Bulharsku, jednali jsme spolu o tom, že bychom je provozovali společně, ale nedohodli jsme se na konkrétních podmínkách, každý z nás měl jinou představu. Proto se naše cesty nakonec rozešly,“ vysvětlil Zemek ústy svého mluvčího Miroslava Slaného rozchod s firmou Inercom.

O jejích aktivitách s ČEZ nebo o finanční kondici společnosti nechtěl Zemek hovořit. „Nechtěl bych současný byznys pana Varbakova a dění kolem ČEZ v Bulharsku nijak komentovat. Vážím si ho jako svého bývalého obchodního partnera, určitě chci zůstat korektní a nijak do jeho byznysu nezasahovat,“ dodal.

Bulharská policie číhá na topmanažera ČEZ

Citlivost celé transakce však nespočívá jen ve výběru kupce a v ceně, ale i ve skutečnosti, že o fungování ČEZ v Bulharsku se zajímá tamní policie. ČEZ považuje vyšetřování za součást boje proti němu, neboť s bulharským státem vede mezinárodní arbitráž.

LN se podařilo získat dokument z konce loňského října, z něhož vyplývá, že sofijští vyšetřovatelé prověřují v případě distribuční společnosti ČEZ Razpredelenie Bulgaria AD dvojí podezření: nedostatečnou péči ze strany úřední osoby při správě svěřeného majetku a úmyslné poskytování nepravdivých informací o cenách zboží a služeb. Trestní řízení, které je zatím vedeno proti neznámému pachateli, vede detektiv Lacezar Lazarov z útvaru Národní služby pro vyšetřování.

Aby se policista v prověřování podezření posunul dále, potřebuje dle svých slov vyslechnout bývalého člena vedení bulharských dceřiných firem a jednoho z nejvýše postavených manažerů celé skupiny ČEZ, místopředsedy jejího představenstva Tomáše Pleskače. „Z důkazů provedených v rámci řízení je zřejmé, že zvlášť důležité je provedení výslechu jako svědka českého občana Tomáše Pleskače – bývalého člena řídících orgánů společnosti ČEZ Razpredelenie Bulgaria AD a ČEZ Bulgaria EAD, co se týká přijímání rozhodnutí o finanční politice a schvalování účetních uzávěrek těchto společností,“ stojí v dokumentu Prokuratury Bulharské republiky a Národní služby pro vyšetřování, který mají LN k dispozici.

Detektivu Lazarovovi se však nepovedlo místopředsedu představenstva skupiny ČEZ dostihnout. „Uvedená osoba se nachází v České republice, a přestože byla řádně předvolána, k výslechu se v uvedený den a hodinu nedostavila,“ uvedl kriminalista v dokumentu. Požádal tedy o pomoc hraniční policii ministerstva vnitra, aby ho kontaktovala v případě, že Pleskač navštíví Bulharsko.

„Žádám o součinnost orgány vrchního ředitelství hraniční policie, aby výše uvedená osoba Tomáš Pleskač byla vystavena trvalé hraniční kontrole a abychom při jeho příjezdu do Bulharska byli s ohledem na jeho předvolání včas informováni,“ požádal detektiv Lazarov vedení hraniční policie při ministerstvu vnitra.

Palba před arbitráží?

Vedení ČEZ odmítá, že by jakkoliv komplikovalo vyšetřování, které se dle něho týká několika osob. „Skupina sedmi manažerů ČEZ, kteří byli v minulosti v orgánech našich bulharských společností, včetně Tomáše Pleskače, byla oslovena bulharskou policií, aby podali vysvětlení ohledně historického působení Skupiny ČEZ v Bulharsku.

„ČEZ vede proti bulharskému státu mezinárodní arbitráž a aktivity bulharských orgánů chápeme jako součást přípravy bulharské strany na tuto arbitráž,“ sdělil LN mluvčí skupiny Ladislav Kříž.

Podle něho policie manažery firmy kontaktovala spíše neformálně. Pokud se pak některý z nich vyskytl v Bulharsku, nikdo se je zadržet nepokoušel. Prokuratura prý ČEZ nikdy nesdělila detailnější informace o tom, proč chce manažery vyslechnout.

„Pan Pleskač je kdykoliv k podání vysvětlení připraven. Bulharské straně písemně odpověděl a nabídl různé formy k podání vysvětlení – například prostřednictvím telefonického hovoru nebo videokonference, prostřednictvím vysvětlení u českých orgánů či jakoukoliv jinou dostupnou metodou vhodnou pro mezinárodní komunikaci. Bulharská strana zatím toto nevyužila,“ uvedl Kříž.

Dodal, že Pleskač již v orgánech bulharských firem ČEZ nepůsobí, a nemá tedy důvod do balkánské země cestovat. „Tomáš Pleskač se navíc poslední dva roky plně věnuje jedné ze tří strategických aktivit ČEZ, což je v jeho případě rozvoj obnovitelných zdrojů ve střední Evropě a ve vybraných západoevropských zemích, a tam směřují i jeho cesty,“ dodal mluvčí.