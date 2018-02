Český miliardář útočí na ČEZ. Výběrové řízení v Bulharsku podle něj nebylo transparentní

PRAHA Jeden z nejbohatších Čechů Jaromír Tesař se pokoušel koupit bulharské bohatství skupiny ČEZ. Neuspěl. Je přesvědčen, že se tak stalo proto, že výběrové řízení nebylo transparentní. Nyní se snaží lukrativní bulharský výprodej zastavit.

Situace kolem odchodu českého polostátního obra ČEZ z Balkánu se vyostřuje. Prodej bulharských aktiv za více než osm miliard korun nepříliš známé bulharské firmě Inercom Bulgaria EAD se na konci ledna kvůli pochybnostem o výběrovém řízení zasekl v dozorčí radě ČEZ. Jasno by mělo být do konce února. Nyní se do hry podle zjištění LN vložil miliardář Jaromír Tesař, jehož společnost Energo-Pro neúspěšně usilovala o koupi bulharských firem ČEZ.

Tesař se nehodlá s výsledkem smířit a zpochybňuje průběh výběrového řízení. „Za více než 20 let, co jsem se pohyboval byznysově převážně v zemích východní Evropy, jsem se ani tam s ničím podobným nesetkal,“ řekl Tesař LN.

Chaos a neinformovanost

Podnikatel vedení české energetické jedničky a její dozorčí radě v pondělí odeslal ostrý dopis, ve kterém napadl transparentnost výběru kupce. „U nedostatečně transparentního výběrového řízení může dojít k poskytnutí nedovolené veřejné podpory tak, jak pravidla o poskytování veřejné podpory aplikuje a vykládá Evropská komise,“ píše Tesař v dopise, který mají LN k dispozici.

Podnikatel své psaní vybavil analýzou od společnosti BDO Advisory. Studie kritizuje ČEZ zejména za to, že ne všichni uchazeči měli stejný přístup k informacím.

To byl podle Tesaře důvod, proč jeho firma Energo-Pro ve finále nabídla za koupi menší peníze než vítězný Inercom. „Ze závěrů zprávy vyplývá, že proces prodeje aktiv byl evidentně ovlivněn nedostatečnou informační podporou uchazečů, která ztěžovala jejich pozici a snižovala pravděpodobnost získání nejlepší možné nabídky,“ stojí v dokumentu.

Tesař v dopise vedení ČEZ upozorňuje, že problém s poskytováním informací může nákladnou transakci ohrozit. „Takové situace mohou vytvářet prostor pro spekulativní nabídky, jejichž strategií je uspět ve výběrovém řízení vysokou cenou, která je redukována následně uplatněnými nároky proti prodávajícímu (ČEZ),“ napsal Tesař v dopise na základě analýzy od poradenské společnosti BDO Advisory.

Majitel firmy Energo-Pro, která se již pohybuje na bulharském trhu a jejíž distribuční síť tam obsluhuje přes milion zákazníků, považuje počínání ČEZ při výběrovém řízení za amatérské. Analytici BDO Advisory označili postup ČEZ za zmatený.

„Proces neměl jasnou strategii, kterou by se řídil od počátku do konce. Jeho organizace neodpovídala velikosti transakce a významu aktiva. Způsob jeho zahájení a průběh jednotlivých fází nenaplňovaly standardy obvyklé na trhu. Celkově tak musel být proces pro uchazeče z hlediska organizace nepřehledný, což mohlo snižovat jejich ochotu se na něm dále podílet, a tím i pravděpodobnost získání nejlepší možné nabídky,“ stojí v Tesařově dopise.

Vedení ČEZ se přímému vyjádření k obsahu dopisu vyhnulo. „S dozorčí radou ČEZ projednáváme komplexně celou transakci prodeje bulharských aktiv. Součástí předkládaných materiálů je i vyhodnocení všech nabídek, včetně nezávislých posouzení hodnoty prodávaných aktiv,“ sdělil LN mluvčí energetického obra Ladislav Kříž.

Původně měl být celý obchod vyřešen na konci ledna. Strategický výbor dozorčí rady ČEZ však tehdy jednání přerušil a vyžádal si nový posudek. Ten má prozkoumat nejen cenu prodeje, ale podle informací LN i otázku, zda ve výběrovém řízení bylo přistupováno ke všem zájemcům férově. To by odpovídalo pochybnostem, které má k výběru kupce majitel Energo-Pro Tesař.

Tajemné offshory

Jak LN informovaly již dříve, Inercom je v Bulharsku málo známý a tamní média pochybují o jeho zkušenostech a finančním zázemí. Podle bulharského ekonomického týdeníku Kapital provozuje několik malých solárních elektráren, zabývá se sanací panelových domů a v roce 2016 skončil ve ztrátě. Najít detailnější informace o skupině Inercom není jednoduché. Většina jejích firem sídlí na stejné adrese v bytě v rezidenčním projektu na kraji bulharského hlavního města Sofie.

Nejvíce otázek visí nad financováním obchodu. Až 4,5 miliardy korun mají na operaci poskytnout dvě společnosti, jejichž majetkové pozadí není zřejmé. Peníze mají Inercomu poskytnout formou úvěru a částka 4,5 miliardy představuje zhruba polovinu kupní ceny.